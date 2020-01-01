Pledge (PLEDGE) токеномикасы
The $PLEDGE is a memecoin for people who keep their word. It was supported by an organic and fair community launch, custom smart contracts, and tons of memes. It is a community effort with no budget, no team, and no institutional backing.
The only way to get an initial allocation was to be vouched by someone who’s already in and agree to uphold the pledge. The airdrop of 90% of the supply was evenly distributed to 900 holders. The remaining 10% was used to seed a liquidity pool along with community donations.
The Pledge works on an honor system. But your pledge is public, and your reputation is at stake. The Pledge smart contract has no transfer restrictions, but it contains functions to help the community track the status of each wallet’s pledge.
The Pledge
- I will not sell more than 1% of my $PLEDGE each month
- I will tweet once a month: "I am upholding the $PLEDGE"
Our word is our bond, and there is no amount of money that will ever change that.
Pledge (PLEDGE) токеномикасы мен бағасын талдау
Pledge (PLEDGE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Pledge (PLEDGE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Pledge (PLEDGE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын PLEDGE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша PLEDGE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз PLEDGE токеномикасын түсінген болсаңыз, PLEDGE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.