БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Plan Bee ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PLANB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PLANB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Plan Bee ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы PLANB-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PLANB баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

PLANB туралы толығырақ

PLANB Баға туралы ақпарат

PLANB деген не

PLANB Токеномикасы

PLANB Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Plan Bee Логотип

Plan Bee Баға (PLANB)

Листингтен жойылды

1 PLANB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-11.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Plan Bee (PLANB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:47:52 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.38%

-11.31%

-31.04%

-31.04%

Plan Bee (PLANB) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде PLANB мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PLANB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PLANB соңғы бір сағатта -1.38% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.31%, ал соңғы 7 күнде -31.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Plan Bee (PLANB) Нарықтық ақпарат

$ 81.16K
$ 81.16K$ 81.16K

--
----

$ 81.16K
$ 81.16K$ 81.16K

990.20M
990.20M 990.20M

990,197,555.5912089
990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Plan Bee нарықтық капитализациясы $ 81.16K, тәуліктік сауда көлемі --. PLANB айналымдағы мөлшері 990.20M, жалпы мөлшері 990197555.5912089. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 81.16K.

Plan Bee (PLANB) Баға тарихы USD

Бүгін, Plan Bee - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Plan Bee - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Plan Bee - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Plan Bee - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.31%
30 күн$ 0-47.75%
60 күн$ 0-53.36%
90 күн$ 0--

Plan Bee (PLANB) деген не

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Plan Bee Баға болжамы (USD)

Plan Bee (PLANB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Plan Bee (PLANB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Plan Bee.

Қазір Plan Bee баға болжамын тексеріңіз!

PLANB - жергілікті валюталарға

Plan Bee (PLANB) токеномикасы

Plan Bee (PLANB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PLANB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Plan Bee (PLANB) туралы басқа сұрақтар

Plan Bee (PLANB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PLANB бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PLANB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PLANB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Plan Bee үшін нарықтық капитализация қандай?
PLANB үшін нарықтық капитализация: $ 81.16K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PLANB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PLANB айналымдағы ұсынысы: 990.20M USD.
PLANB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PLANB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PLANB бағасы қандай болды?
PLANB 0 USD ATL бағасына жетті.
PLANB үшін сауда көлемі қандай?
PLANB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PLANB өседі ме?
PLANB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PLANB баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:47:52 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,567.64
$106,567.64$106,567.64

+0.77%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,591.28
$3,591.28$3,591.28

+0.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.13
$165.13$165.13

-0.96%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9326
$0.9326$0.9326

-0.96%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,567.64
$106,567.64$106,567.64

+0.77%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,591.28
$3,591.28$3,591.28

+0.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.13
$165.13$165.13

-0.96%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.2887
$2.2887$2.2887

-1.64%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$987.41
$987.41$987.41

+0.73%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0750
$0.0750$0.0750

+50.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.2022
$0.2022$0.2022

-32.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000094
$0.000094$0.000094

+327.27%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03322
$0.03322$0.03322

+232.20%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002115
$0.0000000000002115$0.0000000000002115

+111.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007500
$0.0000007500$0.0000007500

+88.34%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1814
$0.1814$0.1814

+95.47%