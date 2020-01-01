Piteas (PTS) токеномикасы

Piteas (PTS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Piteas (PTS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Piteas (PTS) туралы ақпарат

What is the project about? First Optimal & Productive Dex Aggregator on Pulsechain.

What makes your project unique? Piteas serves as a dex aggregator that leverages the latest in swap technology. By integrating multiple DEXs, our platform provides users with access to the vast pools of the most widely used DeFi protocols, amounting to billions of dollars in liquidity. With our advanced routing algorithm, Piteas ensures the best price, lowest slippage, and highest returns for each transaction.

History of your project. The Piteas project initiated its transition process in May 2023 and dex aggregator protocol was launched in July 2023.

What’s next for your project? The DEX protocol is planned to be launched on multiple networks and several side features are also scheduled for release.

What can your token be used for? The PTS Token, which will serve as the governance and utility token for Piteas, is designed to have limited supply and be resistant to manipulations.

Ресми веб-сайт:
https://piteas.io/
Whitepaper:
https://docs.piteas.io/

Piteas (PTS) токеномикасы мен бағасын талдау

Piteas (PTS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 3.27M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 70.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.68M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.188811
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.02655323
Қазіргі баға:
$ 0.04669839
Piteas (PTS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Piteas (PTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын PTS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша PTS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз PTS токеномикасын түсінген болсаңыз, PTS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

PTS бағасының болжамы

PTS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің PTS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.