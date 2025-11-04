БиржаDEX+
Nyla AI ағымдағы бағасы: 0.00243997 USD. Нақты уақыттағы NYLA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NYLA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Nyla AI (NYLA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:25:55 (UTC+8)

Nyla AI (NYLA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00233664
$ 0.00233664$ 0.00233664
24 сағаттық төмен
$ 0.00302486
$ 0.00302486$ 0.00302486
24 сағаттық жоғары

$ 0.00233664
$ 0.00233664$ 0.00233664

$ 0.00302486
$ 0.00302486$ 0.00302486

$ 0.00976394
$ 0.00976394$ 0.00976394

$ 0.00131479
$ 0.00131479$ 0.00131479

+0.36%

-18.72%

-1.35%

-1.35%

Nyla AI (NYLA) нақты уақыттағы баға $0.00243997. Соңғы 24 сағат ішінде NYLA мен $ 0.00233664 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00302486 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NYLA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00976394, ал ең төменгісі — $ 0.00131479.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NYLA соңғы бір сағатта +0.36% өзгерді, 24 сағат ішінде -18.72%, ал соңғы 7 күнде -1.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Nyla AI (NYLA) Нарықтық ақпарат

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

--
----

$ 2.44M
$ 2.44M$ 2.44M

999.99M
999.99M 999.99M

999,986,790.43
999,986,790.43 999,986,790.43

Nyla AI нарықтық капитализациясы $ 2.44M, тәуліктік сауда көлемі --. NYLA айналымдағы мөлшері 999.99M, жалпы мөлшері 999986790.43. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.44M.

Nyla AI (NYLA) Баға тарихы USD

Бүгін, Nyla AI - USD баға өзгерісі $ -0.00056209717130289 болды.
Соңғы 30 күнде Nyla AI - USD баға өзгерісі $ -0.0005991909 болды.
Соңғы 60 күнде Nyla AI - USD баға өзгерісі $ -0.0016575516 болды.
Соңғы 90 күнде Nyla AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00056209717130289-18.72%
30 күн$ -0.0005991909-24.55%
60 күн$ -0.0016575516-67.93%
90 күн$ 0--

Nyla AI (NYLA) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Nyla AI (NYLA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Nyla AI Баға болжамы (USD)

Nyla AI (NYLA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Nyla AI (NYLA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Nyla AI.

Қазір Nyla AI баға болжамын тексеріңіз!

NYLA - жергілікті валюталарға

Nyla AI (NYLA) токеномикасы

Nyla AI (NYLA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NYLA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Nyla AI (NYLA) туралы басқа сұрақтар

Nyla AI (NYLA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NYLA бағасы — 0.00243997 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NYLA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NYLA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00243997. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Nyla AI үшін нарықтық капитализация қандай?
NYLA үшін нарықтық капитализация: $ 2.44M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NYLA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NYLA айналымдағы ұсынысы: 999.99M USD.
NYLA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NYLA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00976394 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NYLA бағасы қандай болды?
NYLA 0.00131479 USD ATL бағасына жетті.
NYLA үшін сауда көлемі қандай?
NYLA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл NYLA өседі ме?
NYLA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NYLA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:25:55 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

