Nyla AI (NYLA) Баға болжамы (USD)

Nyla AI үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта NYLA қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Nyla AI бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Nyla AI бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:19:02 (UTC+8)

Nyla AI 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Nyla AI (NYLA) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Nyla AI 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.002653 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nyla AI (NYLA) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Nyla AI 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.002785 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nyla AI (NYLA) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға NYLA $ 0.002924, ал өсу қарқыны 10.25%.

Nyla AI (NYLA) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға NYLA $ 0.003071, ал өсу қарқыны 15.76%.

Nyla AI (NYLA) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға NYLA $ 0.003224 және өсу қарқыны 21.55%.

Nyla AI (NYLA) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға NYLA $ 0.003386 және өсу қарқыны 27.63%.

Nyla AI (NYLA) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Nyla AI бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.005515 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Nyla AI (NYLA) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Nyla AI бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.008984 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.002653
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002785
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002924
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003071
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003224
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003386
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003555
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003733
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.003919
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004115
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004321
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004537
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004764
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005002
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005252
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005515
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Nyla AI бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.002653
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.002653
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.002655
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.002663
    0.41%
Бүгінгі Nyla AI (NYLA) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі NYLA үшін болжанған баға: $0.002653. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Nyla AI (NYLA) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын NYLA үшін баға туралы болжам: $0.002653. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Nyla AI (NYLA) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, NYLA үшін баға туралы болжам $0.002655 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Nyla AI (NYLA) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, NYLA үшін болжалды баға $0.002663 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Nyla AI баға статистикасы

--

$ 2.65M
$ 2.65M$ 2.65M

999.99M
999.99M 999.99M

Соңғы NYLA бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, NYLA айналымдағы ұсынысы 999.99M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 2.65M.

Nyla AI Тарихи баға

Nyla AI нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Nyla AI ағымдағы бағасы — 0.002653 USD. Nyla AI(NYLA) айналымдағы мөлшері — 999.99M NYLA. Бұл оған $2,653,768 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -2.22%
    $ 0
    $ 0.002762
    $ 0.002336
  • 7 күн
    7.96%
    $ 0.000211
    $ 0.003572
    $ 0.002129
  • 30 күн
    -16.27%
    $ -0.000431
    $ 0.003572
    $ 0.002129
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Nyla AI токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -2.22% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Nyla AI токені саудаланған ең жоғары баға $0.003572 және ең төмен баға $0.002129 болды. Ол 7.96% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд NYLA нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Nyla AI токені -16.27% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000431 көрсетеді. Бұл жақын арада NYLA бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Nyla AI (NYLA) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Nyla AI бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген NYLA токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Nyla AI бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль NYLA токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Nyla AI бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың NYLA болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін NYLA импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Nyla AI болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

NYLA бағасын болжау неліктен маңызды?

NYLA Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

NYLA қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, NYLA жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда NYLA бағасы қандай болады?
Nyla AI (NYLA) баға болжау құралына сәйкес, болжамды NYLA бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы NYLA қанша тұрады?
1 Nyla AI (NYLA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, NYLA 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды NYLA бағасы қандай?
Nyla AI (NYLA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 NYLA болады.
2028 жылы болжамды NYLA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Nyla AI (NYLA) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды NYLA бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Nyla AI (NYLA) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы NYLA қанша тұрады?
1 Nyla AI (NYLA) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, NYLA 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған NYLA баға болжамы қандай?
Nyla AI (NYLA) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 NYLA болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.