Niftyx Protocol (SHROOM) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Niftyx Protocol (SHROOM) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Niftyx Protocol (SHROOM) туралы ақпарат

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting.

The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms.

Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others.

The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

Ресми веб-сайт:
https://www.niftyx.org/

Niftyx Protocol (SHROOM) токеномикасы мен бағасын талдау

Niftyx Protocol (SHROOM) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 480.81K

Жалпы қамтуы:
$ 65.56M

Айналымдағы қамту:
$ 51.39M

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 613.41K

Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.29

Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00362545

Қазіргі баға:
$ 0.00935677


Niftyx Protocol (SHROOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Niftyx Protocol (SHROOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SHROOM токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SHROOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SHROOM токеномикасын түсінген болсаңыз, SHROOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

SHROOM бағасының болжамы

SHROOM қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SHROOM бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.