METERA (METERA) деген не

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

METERA (METERA) Ресурс Ресми веб-сайт