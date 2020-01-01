METERA (METERA) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, METERA (METERA) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
METERA (METERA) туралы ақпарат

Metera is your key to auto-rebalanced tokenized indexes on the Cardano blockchain. Designed for investors and fund managers, our indexes are purpose-built to quickly deploy capital across various curated baskets of auto-rebalanced high-potential tokens. Our instruments verify on-chain user ownership of the assets while still following a strategy crafted by vetted managers, mitigating the risk of investments and blockchain usage.

METERA (METERA) токеномикасы мен бағасын талдау

METERA (METERA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 780.74K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 502.09M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.55M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00224038
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.001555
METERA (METERA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

METERA (METERA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын METERA токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша METERA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз METERA токеномикасын түсінген болсаңыз, METERA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

