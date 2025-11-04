БиржаDEX+
Matchy ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $MATCHY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $MATCHY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Matchy ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы $MATCHY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. $MATCHY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$MATCHY туралы толығырақ

$MATCHY Баға туралы ақпарат

$MATCHY деген не

$MATCHY Ресми веб-сайт

$MATCHY Токеномикасы

$MATCHY Баға болжамы

Matchy Логотип

Matchy Баға ($MATCHY)

Листингтен жойылды

1 $MATCHY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Matchy ($MATCHY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:24:49 (UTC+8)

Matchy ($MATCHY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.28%

-11.28%

Matchy ($MATCHY) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде $MATCHY мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. $MATCHY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, $MATCHY соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -11.28% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Matchy ($MATCHY) Нарықтық ақпарат

$ 99.51K
$ 99.51K$ 99.51K

--
----

$ 99.51K
$ 99.51K$ 99.51K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060396
999,997,307.060396 999,997,307.060396

Matchy нарықтық капитализациясы $ 99.51K, тәуліктік сауда көлемі --. $MATCHY айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999997307.060396. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 99.51K.

Matchy ($MATCHY) Баға тарихы USD

Бүгін, Matchy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Matchy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Matchy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Matchy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-48.30%
60 күн$ 0-68.88%
90 күн$ 0--

Matchy ($MATCHY) деген не

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Matchy ($MATCHY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Matchy Баға болжамы (USD)

Matchy ($MATCHY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Matchy ($MATCHY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Matchy.

Қазір Matchy баға болжамын тексеріңіз!

$MATCHY - жергілікті валюталарға

Matchy ($MATCHY) токеномикасы

Matchy ($MATCHY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. $MATCHY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Matchy ($MATCHY) туралы басқа сұрақтар

Matchy ($MATCHY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі $MATCHY бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
$MATCHY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
$MATCHY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Matchy үшін нарықтық капитализация қандай?
$MATCHY үшін нарықтық капитализация: $ 99.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
$MATCHY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
$MATCHY айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
$MATCHY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
$MATCHY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) $MATCHY бағасы қандай болды?
$MATCHY 0 USD ATL бағасына жетті.
$MATCHY үшін сауда көлемі қандай?
$MATCHY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл $MATCHY өседі ме?
$MATCHY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін $MATCHY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:24:49 (UTC+8)

