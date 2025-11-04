Matchy ($MATCHY) Баға болжамы (USD)

Matchy үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта $MATCHY қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Matchy бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Matchy бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:19:27 (UTC+8)

Matchy 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Matchy ($MATCHY) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Matchy 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000099 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Matchy ($MATCHY) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Matchy 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000104 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Matchy ($MATCHY) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға $MATCHY $ 0.000109, ал өсу қарқыны 10.25%.

Matchy ($MATCHY) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға $MATCHY $ 0.000115, ал өсу қарқыны 15.76%.

Matchy ($MATCHY) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға $MATCHY $ 0.000120 және өсу қарқыны 21.55%.

Matchy ($MATCHY) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға $MATCHY $ 0.000127 және өсу қарқыны 27.63%.

Matchy ($MATCHY) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Matchy бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000206 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Matchy ($MATCHY) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Matchy бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000336 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000099
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000104
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000109
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000115
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000120
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000127
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000133
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000140
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000147
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000154
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000162
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000170
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000178
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000187
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000197
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000206
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Matchy бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000099
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000099
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000099
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000099
    0.41%
Бүгінгі Matchy ($MATCHY) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі $MATCHY үшін болжанған баға: $0.000099. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Matchy ($MATCHY) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын $MATCHY үшін баға туралы болжам: $0.000099. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Matchy ($MATCHY) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, $MATCHY үшін баға туралы болжам $0.000099 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Matchy ($MATCHY) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, $MATCHY үшін болжалды баға $0.000099 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Matchy баға статистикасы

--
----

--

$ 99.51K
$ 99.51K$ 99.51K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

--
----

--

Соңғы $MATCHY бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, $MATCHY айналымдағы ұсынысы 1000.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 99.51K.

Matchy Тарихи баға

Matchy нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Matchy ағымдағы бағасы — 0.000099 USD. Matchy($MATCHY) айналымдағы мөлшері — 1000.00M $MATCHY. Бұл оған $99,507 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 күн
    -11.28%
    $ -0.000011
    $ 0.000191
    $ 0.000098
  • 30 күн
    -47.28%
    $ -0.000047
    $ 0.000191
    $ 0.000098
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Matchy токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Matchy токені саудаланған ең жоғары баға $0.000191 және ең төмен баға $0.000098 болды. Ол -11.28% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд $MATCHY нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Matchy токені -47.28% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000047 көрсетеді. Бұл жақын арада $MATCHY бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Matchy ($MATCHY) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Matchy бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген $MATCHY токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Matchy бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль $MATCHY токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Matchy бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың $MATCHY болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін $MATCHY импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Matchy болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

$MATCHY бағасын болжау неліктен маңызды?

$MATCHY Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

$MATCHY қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, $MATCHY жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда $MATCHY бағасы қандай болады?
Matchy ($MATCHY) баға болжау құралына сәйкес, болжамды $MATCHY бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы $MATCHY қанша тұрады?
1 Matchy ($MATCHY) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, $MATCHY 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды $MATCHY бағасы қандай?
Matchy ($MATCHY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 $MATCHY болады.
2028 жылы болжамды $MATCHY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Matchy ($MATCHY) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды $MATCHY бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Matchy ($MATCHY) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы $MATCHY қанша тұрады?
1 Matchy ($MATCHY) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, $MATCHY 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған $MATCHY баға болжамы қандай?
Matchy ($MATCHY) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 $MATCHY болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 10:19:27 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.