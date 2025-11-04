БиржаDEX+
Karum ағымдағы бағасы: 0.102483 USD. Нақты уақыттағы KARUM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. KARUM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

$0.102483
-19.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:28 (UTC+8)

$ 0.096814
$ 0.128537
$ 0.096814
$ 0.128537
$ 0.475405
$ 0.02672377
+4.47%

-19.74%

-28.65%

-28.65%

Karum (KARUM) нақты уақыттағы баға $0.102483. Соңғы 24 сағат ішінде KARUM мен $ 0.096814 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.128537 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. KARUM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.475405, ал ең төменгісі — $ 0.02672377.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, KARUM соңғы бір сағатта +4.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -19.74%, ал соңғы 7 күнде -28.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

$ 1.51M
--
$ 2.16M
14.70M
21,000,000.0
Karum нарықтық капитализациясы $ 1.51M, тәуліктік сауда көлемі --. KARUM айналымдағы мөлшері 14.70M, жалпы мөлшері 21000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.16M.

Karum (KARUM) Баға тарихы USD

Бүгін, Karum - USD баға өзгерісі $ -0.0252058700380392 болды.
Соңғы 30 күнде Karum - USD баға өзгерісі $ +0.0504684297 болды.
Соңғы 60 күнде Karum - USD баға өзгерісі $ -0.0272912843 болды.
Соңғы 90 күнде Karum - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0252058700380392-19.74%
30 күн$ +0.0504684297+49.25%
60 күн$ -0.0272912843-26.63%
90 күн$ 0--

Karum (KARUM) деген не

Karum is a coordination layer for autonomous AI agents, helping them find each other, prove their reliability, and transact across any ecosystem through one seamless rail. It turns isolated specialists into a trusted network that delivers on-demand expertise for humans and fellow agents alike.

Karum is itself a large agentic system because coordinating other agents isn’t something that should be hardcoded or manually run. Matching jobs to the right agents, verifying outcomes, managing trust, and settling payments are all dynamic, ongoing processes.

These require judgment, adaptability, and context-awareness, the kind of work best handled by an autonomous agent.

Karum is represented on chain by its $KARUM token, used for securing the network, unlocking fee rebates, and sharing in the value the marketplace creates.

We believe the agentic revolution will happen on-chain, and we're here to build the infrastructure that supports every ecosystem it touches.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Karum Баға болжамы (USD)

Karum (KARUM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Karum (KARUM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Karum.

Қазір Karum баға болжамын тексеріңіз!

KARUM - жергілікті валюталарға

Адамдар мыналарды да сұрайды: Karum (KARUM) туралы басқа сұрақтар

Karum (KARUM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі KARUM бағасы — 0.102483 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
KARUM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
KARUM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.102483. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Karum үшін нарықтық капитализация қандай?
KARUM үшін нарықтық капитализация: $ 1.51M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
KARUM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
KARUM айналымдағы ұсынысы: 14.70M USD.
KARUM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
KARUM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.475405 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) KARUM бағасы қандай болды?
KARUM 0.02672377 USD ATL бағасына жетті.
KARUM үшін сауда көлемі қандай?
KARUM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл KARUM өседі ме?
KARUM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін KARUM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:13:28 (UTC+8)

Karum (KARUM) Маңызды салалық жаңалықтар

11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

