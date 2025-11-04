БиржаDEX+
Hype Sphere ағымдағы бағасы: 0.00002694 USD. Нақты уақыттағы SPHERE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SPHERE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SPHERE туралы толығырақ

SPHERE Баға туралы ақпарат

SPHERE деген не

SPHERE Ресми веб-сайт

SPHERE Токеномикасы

SPHERE Баға болжамы

Hype Sphere Логотип

Hype Sphere Баға (SPHERE)

Листингтен жойылды

1 SPHERE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-5.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Hype Sphere (SPHERE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:01:09 (UTC+8)

Hype Sphere (SPHERE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0000261
$ 0.0000261$ 0.0000261
24 сағаттық төмен
$ 0.00002837
$ 0.00002837$ 0.00002837
24 сағаттық жоғары

$ 0.0000261
$ 0.0000261$ 0.0000261

$ 0.00002837
$ 0.00002837$ 0.00002837

$ 0.00062285
$ 0.00062285$ 0.00062285

$ 0.00002098
$ 0.00002098$ 0.00002098

-0.87%

-5.04%

-16.98%

-16.98%

Hype Sphere (SPHERE) нақты уақыттағы баға $0.00002694. Соңғы 24 сағат ішінде SPHERE мен $ 0.0000261 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002837 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SPHERE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00062285, ал ең төменгісі — $ 0.00002098.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SPHERE соңғы бір сағатта -0.87% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.04%, ал соңғы 7 күнде -16.98% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hype Sphere (SPHERE) Нарықтық ақпарат

$ 26.94K
$ 26.94K$ 26.94K

--
----

$ 26.94K
$ 26.94K$ 26.94K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Hype Sphere нарықтық капитализациясы $ 26.94K, тәуліктік сауда көлемі --. SPHERE айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 26.94K.

Hype Sphere (SPHERE) Баға тарихы USD

Бүгін, Hype Sphere - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Hype Sphere - USD баға өзгерісі $ -0.0000110193 болды.
Соңғы 60 күнде Hype Sphere - USD баға өзгерісі $ -0.0000115962 болды.
Соңғы 90 күнде Hype Sphere - USD баға өзгерісі $ -0.00004397292621824442 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.04%
30 күн$ -0.0000110193-40.90%
60 күн$ -0.0000115962-43.04%
90 күн$ -0.00004397292621824442-62.00%

Hype Sphere (SPHERE) деген не

HypeSphere Visualize the Hype. Decode the Memes.

HypeSphere is the first meme token analytics and discovery suite on HyperEVM, combining real-time sphere map visualizations, automated Telegram bots, and alpha-focused tools—powered by the $SPHERE token.

Why HypeSphere? Degens move fast. We move faster. In a chain like HyperEVM, where meme tokens rise and fall in hours, there’s no time for slow data, broken tools, or outdated dashboards. HypeSphere brings on-chain market intelligence straight to your screen and your group chats.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Hype Sphere (SPHERE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Hype Sphere Баға болжамы (USD)

Hype Sphere (SPHERE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hype Sphere (SPHERE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hype Sphere.

Қазір Hype Sphere баға болжамын тексеріңіз!

SPHERE - жергілікті валюталарға

Hype Sphere (SPHERE) токеномикасы

Hype Sphere (SPHERE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SPHERE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Hype Sphere (SPHERE) туралы басқа сұрақтар

Hype Sphere (SPHERE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SPHERE бағасы — 0.00002694 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SPHERE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SPHERE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002694. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hype Sphere үшін нарықтық капитализация қандай?
SPHERE үшін нарықтық капитализация: $ 26.94K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SPHERE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SPHERE айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
SPHERE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SPHERE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00062285 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SPHERE бағасы қандай болды?
SPHERE 0.00002098 USD ATL бағасына жетті.
SPHERE үшін сауда көлемі қандай?
SPHERE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SPHERE өседі ме?
SPHERE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SPHERE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 04:01:09 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

