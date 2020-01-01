Hummingbot (HBOT) токеномикасы
Hummingbot (HBOT) туралы ақпарат
The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders.
Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license.
Hummingbot (HBOT) токеномикасы мен бағасын талдау
Hummingbot (HBOT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Hummingbot (HBOT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Hummingbot (HBOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын HBOT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша HBOT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз HBOT токеномикасын түсінген болсаңыз, HBOT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.