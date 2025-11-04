БиржаDEX+
Evolve PRO ағымдағы бағасы: 0.03921728 USD. Нақты уақыттағы EVOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EVOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Evolve PRO ағымдағы бағасы: 0.03921728 USD. Нақты уақыттағы EVOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. EVOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

EVOP туралы толығырақ

EVOP Баға туралы ақпарат

EVOP деген не

EVOP Whitepaper

EVOP Ресми веб-сайт

EVOP Токеномикасы

EVOP Баға болжамы

Evolve PRO Логотип

Evolve PRO Баға (EVOP)

Листингтен жойылды

1 EVOP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03914062
$0.03914062$0.03914062
-7.70%1D
mexc
MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді.
USD
Evolve PRO (EVOP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:02 (UTC+8)

Evolve PRO (EVOP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03829255
$ 0.03829255$ 0.03829255
24 сағаттық төмен
$ 0.04271152
$ 0.04271152$ 0.04271152
24 сағаттық жоғары

$ 0.03829255
$ 0.03829255$ 0.03829255

$ 0.04271152
$ 0.04271152$ 0.04271152

$ 0.074445
$ 0.074445$ 0.074445

$ 0.0031876
$ 0.0031876$ 0.0031876

+1.58%

-7.59%

-12.25%

-12.25%

Evolve PRO (EVOP) нақты уақыттағы баға $0.03921728. Соңғы 24 сағат ішінде EVOP мен $ 0.03829255 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04271152 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. EVOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.074445, ал ең төменгісі — $ 0.0031876.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, EVOP соңғы бір сағатта +1.58% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.59%, ал соңғы 7 күнде -12.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Evolve PRO (EVOP) Нарықтық ақпарат

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

Evolve PRO нарықтық капитализациясы $ 1.96M, тәуліктік сауда көлемі --. EVOP айналымдағы мөлшері 50.00M, жалпы мөлшері 50000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.96M.

Evolve PRO (EVOP) Баға тарихы USD

Бүгін, Evolve PRO - USD баға өзгерісі $ -0.00322303596894402 болды.
Соңғы 30 күнде Evolve PRO - USD баға өзгерісі $ -0.0053633081 болды.
Соңғы 60 күнде Evolve PRO - USD баға өзгерісі $ +0.0216243572 болды.
Соңғы 90 күнде Evolve PRO - USD баға өзгерісі $ +0.00399782351891707 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00322303596894402-7.59%
30 күн$ -0.0053633081-13.67%
60 күн$ +0.0216243572+55.14%
90 күн$ +0.00399782351891707+11.35%

Evolve PRO (EVOP) деген не

EVOLVE Pro marks the next chapter of the Evolve Token project, relaunched on the Binance Smart Chain (BNB Chain) as a utility-driven token powering a transformative decentralized finance (DeFi) ecosystem. As an innovative DeFi project, Evolve Token reinvents conventional investment strategies by integrating tokenization, lending pools, fractional ownership, and cross-border trading.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Evolve PRO (EVOP) Ресурс

Evolve PRO Баға болжамы (USD)

Evolve PRO (EVOP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Evolve PRO (EVOP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Evolve PRO.

Қазір Evolve PRO баға болжамын тексеріңіз!

EVOP - жергілікті валюталарға

Evolve PRO (EVOP) токеномикасы

Evolve PRO (EVOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. EVOP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Evolve PRO (EVOP) туралы басқа сұрақтар

Evolve PRO (EVOP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі EVOP бағасы — 0.03921728 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
EVOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
EVOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03921728. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Evolve PRO үшін нарықтық капитализация қандай?
EVOP үшін нарықтық капитализация: $ 1.96M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
EVOP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
EVOP айналымдағы ұсынысы: 50.00M USD.
EVOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
EVOP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.074445 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) EVOP бағасы қандай болды?
EVOP 0.0031876 USD ATL бағасына жетті.
EVOP үшін сауда көлемі қандай?
EVOP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл EVOP өседі ме?
EVOP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін EVOP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:02 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

