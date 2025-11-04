Evolve PRO (EVOP) Баға болжамы (USD)

Evolve PRO үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта EVOP қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Evolve PRO бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Evolve PRO бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:05:36 (UTC+8)

Evolve PRO 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Evolve PRO (EVOP) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Evolve PRO 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.038910 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Evolve PRO (EVOP) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Evolve PRO 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.040856 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Evolve PRO (EVOP) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға EVOP $ 0.042898, ал өсу қарқыны 10.25%.

Evolve PRO (EVOP) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға EVOP $ 0.045043, ал өсу қарқыны 15.76%.

Evolve PRO (EVOP) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға EVOP $ 0.047296 және өсу қарқыны 21.55%.

Evolve PRO (EVOP) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға EVOP $ 0.049660 және өсу қарқыны 27.63%.

Evolve PRO (EVOP) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Evolve PRO бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.080892 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Evolve PRO (EVOP) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Evolve PRO бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.131764 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Evolve PRO бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.038910
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.038915
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.038947
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.039070
    0.41%
Бүгінгі Evolve PRO (EVOP) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі EVOP үшін болжанған баға: $0.038910. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Evolve PRO (EVOP) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын EVOP үшін баға туралы болжам: $0.038915. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Evolve PRO (EVOP) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, EVOP үшін баға туралы болжам $0.038947 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Evolve PRO (EVOP) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, EVOP үшін болжалды баға $0.039070 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Evolve PRO баға статистикасы

Evolve PRO Тарихи баға

Evolve PRO нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Evolve PRO ағымдағы бағасы — 0.038910 USD. Evolve PRO(EVOP) айналымдағы мөлшері — 50.00M EVOP. Бұл оған $1,953,126 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -8.17%
    $ -0.003462
    $ 0.042373
    $ 0.038292
  • 7 күн
    -14.11%
    $ -0.005492
    $ 0.045748
    $ 0.031541
  • 30 күн
    -13.94%
    $ -0.005424
    $ 0.045748
    $ 0.031541
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Evolve PRO токені $-0.003462 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -8.17% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Evolve PRO токені саудаланған ең жоғары баға $0.045748 және ең төмен баға $0.031541 болды. Ол -14.11% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд EVOP нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Evolve PRO токені -13.94% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.005424 көрсетеді. Бұл жақын арада EVOP бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Evolve PRO (EVOP) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Evolve PRO бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген EVOP токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Evolve PRO бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль EVOP токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Evolve PRO бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың EVOP болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін EVOP импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Evolve PRO болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

EVOP бағасын болжау неліктен маңызды?

EVOP Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

EVOP қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, EVOP жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда EVOP бағасы қандай болады?
Evolve PRO (EVOP) баға болжау құралына сәйкес, болжамды EVOP бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы EVOP қанша тұрады?
1 Evolve PRO (EVOP) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, EVOP 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды EVOP бағасы қандай?
Evolve PRO (EVOP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 EVOP болады.
2028 жылы болжамды EVOP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Evolve PRO (EVOP) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды EVOP бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Evolve PRO (EVOP) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы EVOP қанша тұрады?
1 Evolve PRO (EVOP) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, EVOP 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған EVOP баға болжамы қандай?
Evolve PRO (EVOP) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 EVOP болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.