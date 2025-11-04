БиржаDEX+
END ағымдағы бағасы: 0.00663951 USD. Нақты уақыттағы END-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. END баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

END туралы толығырақ

END Баға туралы ақпарат

END деген не

END Whitepaper

END Ресми веб-сайт

END Токеномикасы

END Баға болжамы

END Логотип

END Баға (END)

Листингтен жойылды

1 END-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00663951
$0.00663951
-7.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
END (END) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:12 (UTC+8)

END (END) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00656841
$ 0.00656841
24 сағаттық төмен
$ 0.00718882
$ 0.00718882
24 сағаттық жоғары

$ 0.00656841
$ 0.00656841

$ 0.00718882
$ 0.00718882

$ 0.087624
$ 0.087624

$ 0.00383942
$ 0.00383942

+0.66%

-7.03%

-19.31%

-19.31%

END (END) нақты уақыттағы баға $0.00663951. Соңғы 24 сағат ішінде END мен $ 0.00656841 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00718882 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. END үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.087624, ал ең төменгісі — $ 0.00383942.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, END соңғы бір сағатта +0.66% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.03%, ал соңғы 7 күнде -19.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

END (END) Нарықтық ақпарат

$ 800.87K
$ 800.87K

--
--

$ 3.31M
$ 3.31M

120.81M
120.81M

500,000,000.0
500,000,000.0

END нарықтық капитализациясы $ 800.87K, тәуліктік сауда көлемі --. END айналымдағы мөлшері 120.81M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.31M.

END (END) Баға тарихы USD

Бүгін, END - USD баға өзгерісі $ -0.000502332092609024 болды.
Соңғы 30 күнде END - USD баға өзгерісі $ -0.0022868278 болды.
Соңғы 60 күнде END - USD баға өзгерісі $ -0.0032558563 болды.
Соңғы 90 күнде END - USD баға өзгерісі $ -0.007646782249175723 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000502332092609024-7.03%
30 күн$ -0.0022868278-34.44%
60 күн$ -0.0032558563-49.03%
90 күн$ -0.007646782249175723-53.52%

END (END) деген не

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

END Баға болжамы (USD)

END (END) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін END (END) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: END.

Қазір END баға болжамын тексеріңіз!

END - жергілікті валюталарға

END (END) токеномикасы

END (END) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. END токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: END (END) туралы басқа сұрақтар

END (END) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі END бағасы — 0.00663951 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
END-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
END-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00663951. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
END үшін нарықтық капитализация қандай?
END үшін нарықтық капитализация: $ 800.87K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
END үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
END айналымдағы ұсынысы: 120.81M USD.
END үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
END барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.087624 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) END бағасы қандай болды?
END 0.00383942 USD ATL бағасына жетті.
END үшін сауда көлемі қандай?
END үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл END өседі ме?
END биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін END баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:01:12 (UTC+8)

END (END) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

