БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Dialectic BTC Vault ағымдағы бағасы: 103,526 USD. Нақты уақыттағы DBIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DBIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Dialectic BTC Vault ағымдағы бағасы: 103,526 USD. Нақты уақыттағы DBIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DBIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DBIT туралы толығырақ

DBIT Баға туралы ақпарат

DBIT деген не

DBIT Ресми веб-сайт

DBIT Токеномикасы

DBIT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Dialectic BTC Vault Логотип

Dialectic BTC Vault Баға (DBIT)

Листингтен жойылды

1 DBIT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$103,526
$103,526$103,526
-6.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Dialectic BTC Vault (DBIT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:36 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 102,253
$ 102,253$ 102,253
24 сағаттық төмен
$ 110,627
$ 110,627$ 110,627
24 сағаттық жоғары

$ 102,253
$ 102,253$ 102,253

$ 110,627
$ 110,627$ 110,627

$ 126,288
$ 126,288$ 126,288

$ 102,253
$ 102,253$ 102,253

+0.55%

-6.20%

-5.58%

-5.58%

Dialectic BTC Vault (DBIT) нақты уақыттағы баға $103,526. Соңғы 24 сағат ішінде DBIT мен $ 102,253 аралығында сауда жасалып, ал $ 110,627 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DBIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 126,288, ал ең төменгісі — $ 102,253.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DBIT соңғы бір сағатта +0.55% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.20%, ал соңғы 7 күнде -5.58% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Нарықтық ақпарат

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

--
----

$ 10.35M
$ 10.35M$ 10.35M

100.01
100.01 100.01

100.0130668652556
100.0130668652556 100.0130668652556

Dialectic BTC Vault нарықтық капитализациясы $ 10.35M, тәуліктік сауда көлемі --. DBIT айналымдағы мөлшері 100.01, жалпы мөлшері 100.0130668652556. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.35M.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Баға тарихы USD

Бүгін, Dialectic BTC Vault - USD баға өзгерісі $ -6,853.8076315338 болды.
Соңғы 30 күнде Dialectic BTC Vault - USD баға өзгерісі $ -15,749.0273338000 болды.
Соңғы 60 күнде Dialectic BTC Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dialectic BTC Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -6,853.8076315338-6.20%
30 күн$ -15,749.0273338000-15.21%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Dialectic BTC Vault (DBIT) деген не

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dialectic BTC Vault (DBIT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dialectic BTC Vault Баға болжамы (USD)

Dialectic BTC Vault (DBIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dialectic BTC Vault (DBIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dialectic BTC Vault.

Қазір Dialectic BTC Vault баға болжамын тексеріңіз!

DBIT - жергілікті валюталарға

Dialectic BTC Vault (DBIT) токеномикасы

Dialectic BTC Vault (DBIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DBIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dialectic BTC Vault (DBIT) туралы басқа сұрақтар

Dialectic BTC Vault (DBIT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DBIT бағасы — 103,526 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DBIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DBIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 103,526. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dialectic BTC Vault үшін нарықтық капитализация қандай?
DBIT үшін нарықтық капитализация: $ 10.35M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DBIT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DBIT айналымдағы ұсынысы: 100.01 USD.
DBIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DBIT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 126,288 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DBIT бағасы қандай болды?
DBIT 102,253 USD ATL бағасына жетті.
DBIT үшін сауда көлемі қандай?
DBIT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DBIT өседі ме?
DBIT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DBIT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:58:36 (UTC+8)

Dialectic BTC Vault (DBIT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,751.27
$106,751.27$106,751.27

+0.94%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,622.87
$3,622.87$3,622.87

+0.94%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.61
$168.61$168.61

+1.12%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9683
$0.9683$0.9683

+2.82%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,751.27
$106,751.27$106,751.27

+0.94%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,622.87
$3,622.87$3,622.87

+0.94%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.61
$168.61$168.61

+1.12%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3761
$2.3761$2.3761

+2.11%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.38
$997.38$997.38

+1.75%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0804
$0.0804$0.0804

+60.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06330
$0.06330$0.06330

+533.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002494
$0.0000000000002494$0.0000000000002494

+149.40%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008755
$0.0000008755$0.0000008755

+119.86%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000252
$0.0000252$0.0000252

+92.36%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000043
$0.000043$0.000043

+95.45%