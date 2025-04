Curetopia (CURES) деген не

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Curetopia (CURES) Ресурс Ресми веб-сайт