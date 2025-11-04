БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Built on Nothing ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Built on Nothing ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы BON-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BON баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BON туралы толығырақ

BON Баға туралы ақпарат

BON деген не

BON Ресми веб-сайт

BON Токеномикасы

BON Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Built on Nothing Логотип

Built on Nothing Баға (BON)

Листингтен жойылды

1 BON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015737
$0.00015737$0.00015737
-8.50%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Built on Nothing (BON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:29 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019941
$ 0.0019941$ 0.0019941

$ 0
$ 0$ 0

-1.23%

-8.50%

-23.42%

-23.42%

Built on Nothing (BON) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде BON мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0019941, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BON соңғы бір сағатта -1.23% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.50%, ал соңғы 7 күнде -23.42% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Built on Nothing (BON) Нарықтық ақпарат

$ 132.74K
$ 132.74K$ 132.74K

--
----

$ 157.48K
$ 157.48K$ 157.48K

842.32M
842.32M 842.32M

999,320,481.906046
999,320,481.906046 999,320,481.906046

Built on Nothing нарықтық капитализациясы $ 132.74K, тәуліктік сауда көлемі --. BON айналымдағы мөлшері 842.32M, жалпы мөлшері 999320481.906046. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 157.48K.

Built on Nothing (BON) Баға тарихы USD

Бүгін, Built on Nothing - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Built on Nothing - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Built on Nothing - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Built on Nothing - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-8.50%
30 күн$ 0-48.55%
60 күн$ 0-67.29%
90 күн$ 0--

Built on Nothing (BON) деген не

"Built on Nothing" is a humorous and cleverly crafted memecoin project that was developed on the fast, low-cost, and highly scalable Solana blockchain. It was originally launched as a playful satire, designed to poke fun at and highlight the widespread belief that many memecoins lack any real-world value, clear purpose, or functional utility—ultimately suggesting that they are, quite literally, built on nothing, yet still manage to build something meaningful.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Built on Nothing (BON) Ресурс

Ресми веб-сайт

Built on Nothing Баға болжамы (USD)

Built on Nothing (BON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Built on Nothing (BON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Built on Nothing.

Қазір Built on Nothing баға болжамын тексеріңіз!

BON - жергілікті валюталарға

Built on Nothing (BON) токеномикасы

Built on Nothing (BON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Built on Nothing (BON) туралы басқа сұрақтар

Built on Nothing (BON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BON бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Built on Nothing үшін нарықтық капитализация қандай?
BON үшін нарықтық капитализация: $ 132.74K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BON айналымдағы ұсынысы: 842.32M USD.
BON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0019941 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BON бағасы қандай болды?
BON 0 USD ATL бағасына жетті.
BON үшін сауда көлемі қандай?
BON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл BON өседі ме?
BON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:12:29 (UTC+8)

Built on Nothing (BON) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,681.12
$106,681.12$106,681.12

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,627.10
$3,627.10$3,627.10

+1.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.25
$167.25$167.25

+0.30%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9456
$0.9456$0.9456

+0.41%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,681.12
$106,681.12$106,681.12

+0.88%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,627.10
$3,627.10$3,627.10

+1.06%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.25
$167.25$167.25

+0.30%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3382
$2.3382$2.3382

+0.48%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.36
$996.36$996.36

+1.65%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0683
$0.0683$0.0683

+36.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1811
$0.1811$0.1811

-39.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04004
$0.04004$0.04004

+300.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000063
$0.000063$0.000063

+186.36%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007282
$0.0000007282$0.0000007282

+82.87%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001752
$0.0000000000001752$0.0000000000001752

+75.20%

Decred Логотип

Decred

DCR

$29.388
$29.388$29.388

+37.99%