Built on Nothing (BON) Баға болжамы (USD)

Built on Nothing үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта BON қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Built on Nothing бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

Built on Nothing бағасын болжау
--
----
0.00%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:47:55 (UTC+8)

Built on Nothing 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Built on Nothing (BON) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Built on Nothing 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.000140 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Built on Nothing (BON) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Built on Nothing 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.000147 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Built on Nothing (BON) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға BON $ 0.000155, ал өсу қарқыны 10.25%.

Built on Nothing (BON) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға BON $ 0.000163, ал өсу қарқыны 15.76%.

Built on Nothing (BON) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға BON $ 0.000171 және өсу қарқыны 21.55%.

Built on Nothing (BON) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға BON $ 0.000179 және өсу қарқыны 27.63%.

Built on Nothing (BON) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Built on Nothing бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000292 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Built on Nothing (BON) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Built on Nothing бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.000476 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.000140
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000147
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000155
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000163
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000171
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000179
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000188
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000198
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.000208
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000218
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000229
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000240
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000252
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000265
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000278
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000292
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Built on Nothing бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.000140
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.000140
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.000140
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.000141
    0.41%
Бүгінгі Built on Nothing (BON) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі BON үшін болжанған баға: $0.000140. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Built on Nothing (BON) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын BON үшін баға туралы болжам: $0.000140. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Built on Nothing (BON) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, BON үшін баға туралы болжам $0.000140 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Built on Nothing (BON) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, BON үшін болжалды баға $0.000141 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Built on Nothing баға статистикасы

--
----

--

$ 117.36K
$ 117.36K$ 117.36K

833.44M
833.44M 833.44M

--
----

--

Соңғы BON бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, BON айналымдағы ұсынысы 833.44M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 117.36K.

Built on Nothing Тарихи баға

Built on Nothing нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Built on Nothing ағымдағы бағасы — 0.000140 USD. Built on Nothing(BON) айналымдағы мөлшері — 833.44M BON. Бұл оған $117,356 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -18.11%
    $ 0
    $ 0.000173
    $ 0.000137
  • 7 күн
    -34.14%
    $ -0.000048
    $ 0.000309
    $ 0.000138
  • 30 күн
    -54.58%
    $ -0.000076
    $ 0.000309
    $ 0.000138
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Built on Nothing токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -18.11% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Built on Nothing токені саудаланған ең жоғары баға $0.000309 және ең төмен баға $0.000138 болды. Ол -34.14% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд BON нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Built on Nothing токені -54.58% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000076 көрсетеді. Бұл жақын арада BON бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Built on Nothing (BON) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Built on Nothing бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген BON токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Built on Nothing бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль BON токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Built on Nothing бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың BON болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін BON импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Built on Nothing болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

BON бағасын болжау неліктен маңызды?

BON Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

BON қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, BON жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда BON бағасы қандай болады?
Built on Nothing (BON) баға болжау құралына сәйкес, болжамды BON бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы BON қанша тұрады?
1 Built on Nothing (BON) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BON 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды BON бағасы қандай?
Built on Nothing (BON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 BON болады.
2028 жылы болжамды BON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Built on Nothing (BON) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды BON бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, Built on Nothing (BON) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы BON қанша тұрады?
1 Built on Nothing (BON) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, BON 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған BON баға болжамы қандай?
Built on Nothing (BON) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 BON болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 09:47:55 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.