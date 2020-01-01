BIRDFLU ($BIRDFLU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, BIRDFLU ($BIRDFLU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

BIRDFLU ($BIRDFLU) туралы ақпарат

$BIRDFLU is a meme-based cryptocurrency project designed to satirize the unpredictable and viral nature of the crypto market. Inspired by the concept of spreading “infection” within the meme coin space, $BIRDFLU incorporates humor and a community-driven approach to build a unique digital asset experience. The project emphasizes engagement through creative content, partnerships, and themed events while fostering a fun and inclusive ecosystem for meme coin enthusiasts.

Ресми веб-сайт:
https://birdflusol.com/

BIRDFLU ($BIRDFLU) токеномикасы мен бағасын талдау

BIRDFLU ($BIRDFLU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 23.45K
Жалпы қамтуы:
$ 999.76M
Айналымдағы қамту:
$ 999.76M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 23.45K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0029822
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
BIRDFLU ($BIRDFLU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

BIRDFLU ($BIRDFLU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $BIRDFLU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $BIRDFLU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $BIRDFLU токеномикасын түсінген болсаңыз, $BIRDFLU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$BIRDFLU бағасының болжамы

$BIRDFLU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $BIRDFLU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.