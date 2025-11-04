БиржаDEX+
AUSSIE BAG WORKERS ағымдағы бағасы: 0.00001184 USD. Нақты уақыттағы AUSBAGWORK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AUSBAGWORK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!AUSSIE BAG WORKERS ағымдағы бағасы: 0.00001184 USD. Нақты уақыттағы AUSBAGWORK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AUSBAGWORK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AUSBAGWORK туралы толығырақ

AUSBAGWORK Баға туралы ақпарат

AUSBAGWORK деген не

AUSBAGWORK Ресми веб-сайт

AUSBAGWORK Токеномикасы

AUSBAGWORK Баға болжамы

AUSSIE BAG WORKERS Логотип

AUSSIE BAG WORKERS Баға (AUSBAGWORK)

Листингтен жойылды

1 AUSBAGWORK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-2.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:15 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073
24 сағаттық төмен
$ 0.00001341
$ 0.00001341$ 0.00001341
24 сағаттық жоғары

$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073

$ 0.00001341
$ 0.00001341$ 0.00001341

$ 0.00102885
$ 0.00102885$ 0.00102885

$ 0.00001073
$ 0.00001073$ 0.00001073

+6.47%

-2.64%

-17.73%

-17.73%

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) нақты уақыттағы баға $0.00001184. Соңғы 24 сағат ішінде AUSBAGWORK мен $ 0.00001073 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001341 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AUSBAGWORK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00102885, ал ең төменгісі — $ 0.00001073.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AUSBAGWORK соңғы бір сағатта +6.47% өзгерді, 24 сағат ішінде -2.64%, ал соңғы 7 күнде -17.73% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Нарықтық ақпарат

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

--
----

$ 11.18K
$ 11.18K$ 11.18K

999.57M
999.57M 999.57M

999,567,570.225015
999,567,570.225015 999,567,570.225015

AUSSIE BAG WORKERS нарықтық капитализациясы $ 11.18K, тәуліктік сауда көлемі --. AUSBAGWORK айналымдағы мөлшері 999.57M, жалпы мөлшері 999567570.225015. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.18K.

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Баға тарихы USD

Бүгін, AUSSIE BAG WORKERS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде AUSSIE BAG WORKERS - USD баға өзгерісі $ -0.0000044062 болды.
Соңғы 60 күнде AUSSIE BAG WORKERS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде AUSSIE BAG WORKERS - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-2.64%
30 күн$ -0.0000044062-37.21%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) деген не

AUSSIE BAG WORKERS

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Ресурс

Ресми веб-сайт

AUSSIE BAG WORKERS Баға болжамы (USD)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AUSSIE BAG WORKERS.

Қазір AUSSIE BAG WORKERS баға болжамын тексеріңіз!

AUSBAGWORK - жергілікті валюталарға

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) токеномикасы

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AUSBAGWORK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) туралы басқа сұрақтар

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AUSBAGWORK бағасы — 0.00001184 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AUSBAGWORK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AUSBAGWORK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001184. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AUSSIE BAG WORKERS үшін нарықтық капитализация қандай?
AUSBAGWORK үшін нарықтық капитализация: $ 11.18K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AUSBAGWORK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AUSBAGWORK айналымдағы ұсынысы: 999.57M USD.
AUSBAGWORK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AUSBAGWORK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00102885 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AUSBAGWORK бағасы қандай болды?
AUSBAGWORK 0.00001073 USD ATL бағасына жетті.
AUSBAGWORK үшін сауда көлемі қандай?
AUSBAGWORK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AUSBAGWORK өседі ме?
AUSBAGWORK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AUSBAGWORK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:56:15 (UTC+8)

AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

