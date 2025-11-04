БиржаDEX+
Astera USD ағымдағы бағасы: 0.4629 USD. Нақты уақыттағы ASUSD-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ASUSD баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ASUSD туралы толығырақ

ASUSD Баға туралы ақпарат

ASUSD деген не

ASUSD Whitepaper

ASUSD Ресми веб-сайт

ASUSD Токеномикасы

ASUSD Баға болжамы

Astera USD Баға (ASUSD)

1 ASUSD-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.4629
$0.4629$0.4629
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Astera USD (ASUSD) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:12 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.462854
$ 0.462854$ 0.462854

--

--

-5.60%

-5.60%

Astera USD (ASUSD) нақты уақыттағы баға $0.4629. Соңғы 24 сағат ішінде ASUSD мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ASUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 2.0, ал ең төменгісі — $ 0.462854.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ASUSD соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -5.60% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Astera USD (ASUSD) Нарықтық ақпарат

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

--
----

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

12.00M
12.00M 12.00M

12,000,000.0
12,000,000.0 12,000,000.0

Astera USD нарықтық капитализациясы $ 5.55M, тәуліктік сауда көлемі --. ASUSD айналымдағы мөлшері 12.00M, жалпы мөлшері 12000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.55M.

Astera USD (ASUSD) Баға тарихы USD

Бүгін, Astera USD - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Astera USD - USD баға өзгерісі $ -0.2467066285 болды.
Соңғы 60 күнде Astera USD - USD баға өзгерісі $ -0.2484925893 болды.
Соңғы 90 күнде Astera USD - USD баға өзгерісі $ -0.538247469504933 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ -0.2467066285-53.29%
60 күн$ -0.2484925893-53.68%
90 күн$ -0.538247469504933-53.76%

Astera USD (ASUSD) деген не

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Astera USD (ASUSD) Ресурс

Astera USD Баға болжамы (USD)

Astera USD (ASUSD) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Astera USD (ASUSD) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Astera USD.

Қазір Astera USD баға болжамын тексеріңіз!

ASUSD - жергілікті валюталарға

Astera USD (ASUSD) токеномикасы

Astera USD (ASUSD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ASUSD токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Astera USD (ASUSD) туралы басқа сұрақтар

Astera USD (ASUSD) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ASUSD бағасы — 0.4629 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ASUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ASUSD-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.4629. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Astera USD үшін нарықтық капитализация қандай?
ASUSD үшін нарықтық капитализация: $ 5.55M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ASUSD үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ASUSD айналымдағы ұсынысы: 12.00M USD.
ASUSD үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ASUSD барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 2.0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ASUSD бағасы қандай болды?
ASUSD 0.462854 USD ATL бағасына жетті.
ASUSD үшін сауда көлемі қандай?
ASUSD үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ASUSD өседі ме?
ASUSD биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ASUSD баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:40:12 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

