Astera USD (ASUSD) Баға болжамы (USD)

Astera USD үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта ASUSD қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

Astera USD бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

Astera USD бағасын болжау
Astera USD 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

Astera USD (ASUSD) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Astera USD 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.462394 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Astera USD (ASUSD) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, Astera USD 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.485513 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Astera USD (ASUSD) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға ASUSD $ 0.509789, ал өсу қарқыны 10.25%.

Astera USD (ASUSD) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға ASUSD $ 0.535278, ал өсу қарқыны 15.76%.

Astera USD (ASUSD) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға ASUSD $ 0.562042 және өсу қарқыны 21.55%.

Astera USD (ASUSD) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға ASUSD $ 0.590144 және өсу қарқыны 27.63%.

Astera USD (ASUSD) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы Astera USD бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.961283 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Astera USD (ASUSD) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы Astera USD бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 1.5658 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.462394
    0.00%
  • 2026
    $ 0.485513
    5.00%
  • 2027
    $ 0.509789
    10.25%
  • 2028
    $ 0.535278
    15.76%
  • 2029
    $ 0.562042
    21.55%
  • 2030
    $ 0.590144
    27.63%
  • 2031
    $ 0.619652
    34.01%
  • 2032
    $ 0.650634
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.683166
    47.75%
  • 2034
    $ 0.717324
    55.13%
  • 2035
    $ 0.753191
    62.89%
  • 2036
    $ 0.790850
    71.03%
  • 2037
    $ 0.830393
    79.59%
  • 2038
    $ 0.871912
    88.56%
  • 2039
    $ 0.915508
    97.99%
  • 2040
    $ 0.961283
    107.89%
Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді Astera USD бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.462394
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.462457
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.462837
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.464294
    0.41%
Бүгінгі Astera USD (ASUSD) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі ASUSD үшін болжанған баға: $0.462394. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған Astera USD (ASUSD) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын ASUSD үшін баға туралы болжам: $0.462457. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы Astera USD (ASUSD) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, ASUSD үшін баға туралы болжам $0.462837 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

Astera USD (ASUSD) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, ASUSD үшін болжалды баға $0.464294 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы Astera USD баға статистикасы

--

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

12.00M
12.00M 12.00M

Соңғы ASUSD бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, ASUSD айналымдағы ұсынысы 12.00M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 5.55M.

Astera USD Тарихи баға

Astera USD нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, Astera USD ағымдағы бағасы — 0.462394 USD. Astera USD(ASUSD) айналымдағы мөлшері — 12.00M ASUSD. Бұл оған $5,548,731 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.01%
    $ 0
    $ 0.462394
    $ 0.462341
  • 7 күн
    -5.70%
    $ -0.026389
    $ 0.997305
    $ 0.462345
  • 30 күн
    -53.63%
    $ -0.248001
    $ 0.997305
    $ 0.462345
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, Astera USD токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.01% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, Astera USD токені саудаланған ең жоғары баға $0.997305 және ең төмен баға $0.462345 болды. Ол -5.70% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд ASUSD нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, Astera USD токені -53.63% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.248001 көрсетеді. Бұл жақын арада ASUSD бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Astera USD (ASUSD) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

Astera USD бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген ASUSD токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін Astera USD бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль ASUSD токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар Astera USD бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың ASUSD болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін ASUSD импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және Astera USD болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

ASUSD бағасын болжау неліктен маңызды?

ASUSD Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.