Arkreen Token (AKRE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Arkreen Token (AKRE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Arkreen Token (AKRE) туралы ақпарат

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

Ресми веб-сайт:
https://arkreen.com/
Whitepaper:
https://docs.arkreen.com/

Arkreen Token (AKRE) токеномикасы мен бағасын талдау

Arkreen Token (AKRE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M
Жалпы қамтуы:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Айналымдағы қамту:
$ 5.94B
$ 5.94B$ 5.94B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0114795
$ 0.0114795$ 0.0114795
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00019528
$ 0.00019528$ 0.00019528

Arkreen Token (AKRE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Arkreen Token (AKRE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын AKRE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша AKRE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз AKRE токеномикасын түсінген болсаңыз, AKRE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

AKRE бағасының болжамы

AKRE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің AKRE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.