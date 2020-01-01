Archethic (UCO) токеномикасы
Archethic (UCO) туралы ақпарат
ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet.
Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus : ""ARCH"".
ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language.
Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ; ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains.
In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant).
Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.
Archethic (UCO) токеномикасы мен бағасын талдау
Archethic (UCO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Archethic (UCO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Archethic (UCO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын UCO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша UCO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз UCO токеномикасын түсінген болсаңыз, UCO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.