XOCIETY ағымдағы бағасы: 0.003087 USD. Нақты уақыттағы XO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XOCIETY Логотип

XOCIETY бағасы(XO)

1 XO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.003086
+0.48%1D
USD
XOCIETY (XO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:24:26 (UTC+8)

XOCIETY (XO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.002992
24 сағаттық төмен
$ 0.003217
24 сағаттық жоғары

$ 0.002992
$ 0.003217
--
--
+0.03%

+0.48%

+6.70%

+6.70%

XOCIETY (XO) нақты уақыттағы баға $ 0.003087. Соңғы 24 сағат ішінде XO мен $ 0.002992 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.003217 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XO соңғы бір сағатта +0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.48%, ал соңғы 7 күнде +6.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XOCIETY (XO) Нарықтық ақпарат

--
$ 85.01K
$ 15.44M
--
5,000,000,000
SUI

XOCIETY нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 85.01K. XO айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 5000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.44M.

XOCIETY (XO) Баға тарихы USD

XOCIETY Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00001474+0.48%
30 күн$ -0.003009-49.37%
60 күн$ -0.003553-53.51%
90 күн$ -0.004573-59.70%
Бүгінгі XOCIETY бағасының өзгеруі

Бүгін XO өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00001474 (+0.48%) өзгерісін тіркеді.

XOCIETY 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.003009 (-49.37%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

XOCIETY 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда XO $ -0.003553 (-53.51%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

XOCIETY 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.004573 (-59.70%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

XOCIETY (XO) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

XOCIETY Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

XOCIETY (XO) деген не

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

XOCIETY MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен XOCIETY инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін XO стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін XOCIETY біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің XOCIETY сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

XOCIETY Баға болжамы (USD)

XOCIETY (XO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XOCIETY (XO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XOCIETY.

Қазір XOCIETY баға болжамын тексеріңіз!

XOCIETY (XO) токеномикасы

XOCIETY (XO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады XOCIETY (XO)

XOCIETY қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы XOCIETY оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

XO - жергілікті валюталарға

XOCIETY Ресурс

XOCIETY тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми XOCIETY веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: XOCIETY туралы басқа сұрақтар

XOCIETY (XO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XO бағасы — 0.003087 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.003087. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XOCIETY үшін нарықтық капитализация қандай?
XO үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XO айналымдағы ұсынысы: -- USD.
XO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XO бағасы қандай болды?
XO -- USD ATL бағасына жетті.
XO үшін сауда көлемі қандай?
XO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 85.01K USD.
Биыл XO өседі ме?
XO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:24:26 (UTC+8)

Биткойн нарығының жаңартуы: BTC АҚШ$125,000-нан жоғары рекордтық деңгейге жетті

October 5, 2025

MEXC маржинді фьючерстердің қайтарымы: сауданы екі еселеу мүмкіндіктері мен қиындықтары

October 3, 2025

Ақылды сауда, нөлдік комиссиялар: MEXC-тің AI көмекші тапсырыстары ойын ережелерін қалай өзгертуде

October 3, 2025
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

