XL1 ағымдағы бағасы: 0.0008068 USD. Нақты уақыттағы XL1-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XL1 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XL1 туралы толығырақ

XL1 Баға туралы ақпарат

XL1 деген не

XL1 Whitepaper

XL1 Ресми веб-сайт

XL1 Токеномикасы

XL1 Баға болжамы

XL1 Тарих

XL1 Сатып алу нұсқаулығы

XL1 фиатқа айырбастау

XL1 Спот

XL1 бағасы(XL1)

1 XL1-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0008068
$0.0008068$0.0008068
0.00%1D
USD
XL1 (XL1) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:32:46 (UTC+8)

XL1 (XL1) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0007774
$ 0.0007774$ 0.0007774
24 сағаттық төмен
$ 0.0008589
$ 0.0008589$ 0.0008589
24 сағаттық жоғары

$ 0.0007774
$ 0.0007774$ 0.0007774

$ 0.0008589
$ 0.0008589$ 0.0008589

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761

-2.52%

0.00%

-12.55%

-12.55%

XL1 (XL1) нақты уақыттағы баға $ 0.0008068. Соңғы 24 сағат ішінде XL1 мен $ 0.0007774 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0008589 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XL1 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.003549262214266047, ал ең төменгісі — $ 0.000752957257810761.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XL1 соңғы бір сағатта -2.52% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде -12.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XL1 (XL1) Нарықтық ақпарат

No.1443

$ 4.63M
$ 4.63M$ 4.63M

$ 10.69K
$ 10.69K$ 10.69K

$ 30.66M
$ 30.66M$ 30.66M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

XL1 нарықтық капитализациясы $ 4.63M, тәуліктік сауда көлемі $ 10.69K. XL1 айналымдағы мөлшері 5.74B, жалпы мөлшері 38000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.66M.

XL1 (XL1) Баға тарихы USD

XL1 Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ -0.0002218-21.57%
60 күн$ +0.0003068+61.36%
90 күн$ +0.0003068+61.36%
Бүгінгі XL1 бағасының өзгеруі

Бүгін XL1 өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

XL1 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0002218 (-21.57%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

XL1 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда XL1 $ +0.0003068 (+61.36%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

XL1 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0003068 (+61.36%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

XL1 (XL1) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

XL1 Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

XL1 (XL1) деген не

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен XL1 инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін XL1 стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін XL1 біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің XL1 сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

XL1 Баға болжамы (USD)

XL1 (XL1) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XL1 (XL1) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XL1.

Қазір XL1 баға болжамын тексеріңіз!

XL1 (XL1) токеномикасы

XL1 (XL1) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XL1 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады XL1 (XL1)

XL1 қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы XL1 оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

XL1 - жергілікті валюталарға

1 XL1(XL1)-ден VND-ге
21.230942
1 XL1(XL1)-ден AUD-ге
A$0.001234404
1 XL1(XL1)-ден GBP-ге
0.000613168
1 XL1(XL1)-ден EUR-ге
0.000693848
1 XL1(XL1)-ден USD-ге
$0.0008068
1 XL1(XL1)-ден MYR-ге
RM0.003380492
1 XL1(XL1)-ден TRY-ге
0.033917872
1 XL1(XL1)-ден JPY-ге
¥0.1242472
1 XL1(XL1)-ден ARS-ге
ARS$1.186463944
1 XL1(XL1)-ден RUB-ге
0.065286256
1 XL1(XL1)-ден INR-ге
0.071579296
1 XL1(XL1)-ден IDR-ге
Rp13.446661288
1 XL1(XL1)-ден PHP-ге
0.047367228
1 XL1(XL1)-ден EGP-ге
￡E.0.038072892
1 XL1(XL1)-ден BRL-ге
R$0.004324448
1 XL1(XL1)-ден CAD-ге
C$0.00112952
1 XL1(XL1)-ден BDT-ге
0.098461872
1 XL1(XL1)-ден NGN-ге
1.1642124
1 XL1(XL1)-ден COP-ге
$3.10307382
1 XL1(XL1)-ден ZAR-ге
R.0.013949572
1 XL1(XL1)-ден UAH-ге
0.033917872
1 XL1(XL1)-ден TZS-ге
T.Sh.1.9823076
1 XL1(XL1)-ден VES-ге
Bs0.1783028
1 XL1(XL1)-ден CLP-ге
$0.7575852
1 XL1(XL1)-ден PKR-ге
Rs0.228098496
1 XL1(XL1)-ден KZT-ге
0.423739428
1 XL1(XL1)-ден THB-ге
฿0.026204864
1 XL1(XL1)-ден TWD-ге
NT$0.02493012
1 XL1(XL1)-ден AED-ге
د.إ0.002960956
1 XL1(XL1)-ден CHF-ге
Fr0.00064544
1 XL1(XL1)-ден HKD-ге
HK$0.006268836
1 XL1(XL1)-ден AMD-ге
֏0.30864134
1 XL1(XL1)-ден MAD-ге
.د.م0.007511308
1 XL1(XL1)-ден MXN-ге
$0.014909664
1 XL1(XL1)-ден SAR-ге
ريال0.0030255
1 XL1(XL1)-ден ETB-ге
Br0.123133816
1 XL1(XL1)-ден KES-ге
KSh0.104190152
1 XL1(XL1)-ден JOD-ге
د.أ0.0005720212
1 XL1(XL1)-ден PLN-ге
0.002977092
1 XL1(XL1)-ден RON-ге
лв0.003557988
1 XL1(XL1)-ден SEK-ге
kr0.007640396
1 XL1(XL1)-ден BGN-ге
лв0.001363492
1 XL1(XL1)-ден HUF-ге
Ft0.271189684
1 XL1(XL1)-ден CZK-ге
0.01702348
1 XL1(XL1)-ден KWD-ге
د.ك0.0002476876
1 XL1(XL1)-ден ILS-ге
0.0026221
1 XL1(XL1)-ден BOB-ге
Bs0.005591124
1 XL1(XL1)-ден AZN-ге
0.00137156
1 XL1(XL1)-ден TJS-ге
SM0.007438696
1 XL1(XL1)-ден GEL-ге
0.002186428
1 XL1(XL1)-ден AOA-ге
Kz0.735454676
1 XL1(XL1)-ден BHD-ге
.د.ب0.0003033568
1 XL1(XL1)-ден BMD-ге
$0.0008068
1 XL1(XL1)-ден DKK-ге
kr0.005219996
1 XL1(XL1)-ден HNL-ге
L0.021210772
1 XL1(XL1)-ден MUR-ге
0.037064392
1 XL1(XL1)-ден NAD-ге
$0.01395764
1 XL1(XL1)-ден NOK-ге
kr0.008164816
1 XL1(XL1)-ден NZD-ге
$0.0014119
1 XL1(XL1)-ден PAB-ге
B/.0.0008068
1 XL1(XL1)-ден PGK-ге
K0.003396628
1 XL1(XL1)-ден QAR-ге
ر.ق0.00294482
1 XL1(XL1)-ден RSD-ге
дин.0.082027356
1 XL1(XL1)-ден UZS-ге
soʻm9.604760368
1 XL1(XL1)-ден ALL-ге
L0.0677712
1 XL1(XL1)-ден ANG-ге
ƒ0.001444172
1 XL1(XL1)-ден AWG-ге
ƒ0.001444172
1 XL1(XL1)-ден BBD-ге
$0.0016136
1 XL1(XL1)-ден BAM-ге
KM0.001363492
1 XL1(XL1)-ден BIF-ге
Fr2.3792532
1 XL1(XL1)-ден BND-ге
$0.00104884
1 XL1(XL1)-ден BSD-ге
$0.0008068
1 XL1(XL1)-ден JMD-ге
$0.129475264
1 XL1(XL1)-ден KHR-ге
3.240157208
1 XL1(XL1)-ден KMF-ге
Fr0.3436968
1 XL1(XL1)-ден LAK-ге
17.539130084
1 XL1(XL1)-ден LKR-ге
රු0.245597988
1 XL1(XL1)-ден MDL-ге
L0.013651056
1 XL1(XL1)-ден MGA-ге
Ar3.6342306
1 XL1(XL1)-ден MOP-ге
P0.0064544
1 XL1(XL1)-ден MVR-ге
0.01234404
1 XL1(XL1)-ден MWK-ге
MK1.39826508
1 XL1(XL1)-ден MZN-ге
MT0.05155452
1 XL1(XL1)-ден NPR-ге
रु0.114501056
1 XL1(XL1)-ден PYG-ге
5.7218256
1 XL1(XL1)-ден RWF-ге
Fr1.1722804
1 XL1(XL1)-ден SBD-ге
$0.006639964
1 XL1(XL1)-ден SCR-ге
0.010996684
1 XL1(XL1)-ден SRD-ге
$0.03130384
1 XL1(XL1)-ден SVC-ге
$0.007051432
1 XL1(XL1)-ден SZL-ге
L0.01395764
1 XL1(XL1)-ден TMT-ге
m0.0028238
1 XL1(XL1)-ден TND-ге
د.ت0.002384094
1 XL1(XL1)-ден TTD-ге
$0.005462036
1 XL1(XL1)-ден UGX-ге
Sh2.8108912
1 XL1(XL1)-ден XAF-ге
Fr0.4582624
1 XL1(XL1)-ден XCD-ге
$0.00217836
1 XL1(XL1)-ден XOF-ге
Fr0.4582624
1 XL1(XL1)-ден XPF-ге
Fr0.0831004
1 XL1(XL1)-ден BWP-ге
P0.010827256
1 XL1(XL1)-ден BZD-ге
$0.001621668
1 XL1(XL1)-ден CVE-ге
$0.077234964
1 XL1(XL1)-ден DJF-ге
Fr0.1436104
1 XL1(XL1)-ден DOP-ге
$0.051949852
1 XL1(XL1)-ден DZD-ге
د.ج0.105416488
1 XL1(XL1)-ден FJD-ге
$0.001831436
1 XL1(XL1)-ден GNF-ге
Fr7.015126
1 XL1(XL1)-ден GTQ-ге
Q0.006180088
1 XL1(XL1)-ден GYD-ге
$0.168750288
1 XL1(XL1)-ден ISK-ге
kr0.1016568

XL1 Ресурс

XL1 тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми XL1 веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: XL1 туралы басқа сұрақтар

XL1 (XL1) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XL1 бағасы — 0.0008068 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XL1-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XL1-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0008068. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XL1 үшін нарықтық капитализация қандай?
XL1 үшін нарықтық капитализация: $ 4.63M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XL1 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XL1 айналымдағы ұсынысы: 5.74B USD.
XL1 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XL1 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.003549262214266047 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XL1 бағасы қандай болды?
XL1 0.000752957257810761 USD ATL бағасына жетті.
XL1 үшін сауда көлемі қандай?
XL1 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 10.69K USD.
Биыл XL1 өседі ме?
XL1 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XL1 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:32:46 (UTC+8)

XL1 (XL1) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

XL1-ден USD-ге калькуляторы

Сома

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0008068 USD

XL1-мен саудалаңыз

XL1/USDT
$0.0008068
$0.0008068$0.0008068
0.00%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

