VeChain (VET) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, VeChain (VET) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

VeChain (VET) туралы ақпарат

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

Ресми веб-сайт:
https://www.vechain.org/
Whitepaper:
https://docs.vechain.org
Block Explorer:
https://vechainstats.com

VeChain (VET) токеномикасы мен бағасын талдау

VeChain (VET) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 2.02B
Жалпы қамтуы:
$ 85.99B
Айналымдағы қамту:
$ 85.99B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.04B
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.279457
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00167765732958
Қазіргі баға:
$ 0.02355
VeChain (VET) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

VeChain (VET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын VET токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша VET токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз VET токеномикасын түсінген болсаңыз, VET токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай VET сатып алуға болады

Портфеліңізге VeChain (VET) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы VET сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

VeChain (VET) бағасының тарихы

VET бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

VET бағасының болжамы

VET қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің VET бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.