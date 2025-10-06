БиржаDEX+
Vameon Логотип

Vameon бағасы(VAMEON)

1 VAMEON-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00002483
$0.00002483$0.00002483
0.00%1D
USD
Vameon (VAMEON) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:28:22 (UTC+8)

Vameon (VAMEON) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00002349
$ 0.00002349$ 0.00002349
24 сағаттық төмен
$ 0.00002651
$ 0.00002651$ 0.00002651
24 сағаттық жоғары

$ 0.00002349
$ 0.00002349$ 0.00002349

$ 0.00002651
$ 0.00002651$ 0.00002651

$ 0.000941194040872492
$ 0.000941194040872492$ 0.000941194040872492

$ 0.000004946453995299
$ 0.000004946453995299$ 0.000004946453995299

-2.98%

0.00%

+0.68%

+0.68%

Vameon (VAMEON) нақты уақыттағы баға $ 0.00002482. Соңғы 24 сағат ішінде VAMEON мен $ 0.00002349 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00002651 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VAMEON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.000941194040872492, ал ең төменгісі — $ 0.000004946453995299.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VAMEON соңғы бір сағатта -2.98% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде +0.68% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Vameon (VAMEON) Нарықтық ақпарат

No.1341

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

$ 342.43K
$ 342.43K$ 342.43K

$ 24.82M
$ 24.82M$ 24.82M

249.41B
249.41B 249.41B

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

1,000,000,000,000
1,000,000,000,000 1,000,000,000,000

24.94%

BSC

Vameon нарықтық капитализациясы $ 6.19M, тәуліктік сауда көлемі $ 342.43K. VAMEON айналымдағы мөлшері 249.41B, жалпы мөлшері 1000000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.82M.

Vameon (VAMEON) Баға тарихы USD

Vameon Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 00.00%
30 күн$ -0.0000008-3.13%
60 күн$ -0.000000197-0.79%
90 күн$ +0.000004279+20.83%
Бүгінгі Vameon бағасының өзгеруі

Бүгін VAMEON өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ 0 (0.00%) өзгерісін тіркеді.

Vameon 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0000008 (-3.13%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Vameon 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда VAMEON $ -0.000000197 (-0.79%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Vameon 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.000004279 (+20.83%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Vameon (VAMEON) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Vameon Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Vameon (VAMEON) деген не

Vameon brings you a cutting-edge 3D mobile Action-RPG dEmpire of Vampire game powered by BNB Chain, blending AAA gameplay with instant onboarding, all within a decentralized Play-to-Earn NFT Metaverse. Players are fully immersed in an ecosystem where they can mint free NFT-characters and build their value through in-game progress, as well as earn crypto rewards, and enjoy the captivating gameplay.

Vameon MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Vameon инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін VAMEON стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Vameon біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Vameon сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Vameon Баға болжамы (USD)

Vameon (VAMEON) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Vameon (VAMEON) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Vameon.

Қазір Vameon баға болжамын тексеріңіз!

Vameon (VAMEON) токеномикасы

Vameon (VAMEON) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VAMEON токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Vameon (VAMEON)

Vameon қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Vameon оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Vameon Ресурс

Vameon тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Vameon веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Vameon туралы басқа сұрақтар

Vameon (VAMEON) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VAMEON бағасы — 0.00002482 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VAMEON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VAMEON-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00002482. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Vameon үшін нарықтық капитализация қандай?
VAMEON үшін нарықтық капитализация: $ 6.19M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VAMEON үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VAMEON айналымдағы ұсынысы: 249.41B USD.
VAMEON үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VAMEON барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.000941194040872492 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VAMEON бағасы қандай болды?
VAMEON 0.000004946453995299 USD ATL бағасына жетті.
VAMEON үшін сауда көлемі қандай?
VAMEON үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 342.43K USD.
Биыл VAMEON өседі ме?
VAMEON биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VAMEON баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:28:22 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

VAMEON-ден USD-ге калькуляторы

Сома

VAMEON
VAMEON
USD
USD

1 VAMEON = 0.00002482 USD

VAMEON-мен саудалаңыз

VAMEON/USDT
$0.00002483
$0.00002483$0.00002483
0.00%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

