StablR USD ағымдағы бағасы: 1.009 USD. Нақты уақыттағы USDR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USDR туралы толығырақ

USDR Баға туралы ақпарат

USDR деген не

USDR Whitepaper

USDR Ресми веб-сайт

USDR Токеномикасы

USDR Баға болжамы

USDR Тарих

USDR Сатып алу нұсқаулығы

USDR фиатқа айырбастау

USDR Спот

StablR USD Логотип

StablR USD бағасы(USDR)

1 USDR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.009
$1.009$1.009
+0.39%1D
USD
StablR USD (USDR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:27:34 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.927
$ 0.927$ 0.927
24 сағаттық төмен
$ 1.038
$ 1.038$ 1.038
24 сағаттық жоғары

$ 0.927
$ 0.927$ 0.927

$ 1.038
$ 1.038$ 1.038

$ 1.02146361646693
$ 1.02146361646693$ 1.02146361646693

$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219

+0.09%

+0.39%

+0.79%

+0.79%

StablR USD (USDR) нақты уақыттағы баға $ 1.009. Соңғы 24 сағат ішінде USDR мен $ 0.927 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.038 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.02146361646693, ал ең төменгісі — $ 0.980782166260219.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDR соңғы бір сағатта +0.09% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.39%, ал соңғы 7 күнде +0.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

StablR USD (USDR) Нарықтық ақпарат

No.1182

$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M

$ 5.36K
$ 5.36K$ 5.36K

$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M

9.00M
9.00M 9.00M

--
----

9,004,451.68
9,004,451.68 9,004,451.68

ETH

StablR USD нарықтық капитализациясы $ 9.09M, тәуліктік сауда көлемі $ 5.36K. USDR айналымдағы мөлшері 9.00M, жалпы мөлшері 9004451.68. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.09M.

StablR USD (USDR) Баға тарихы USD

StablR USD Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00392+0.39%
30 күн$ +0.011+1.10%
60 күн$ +0.014+1.40%
90 күн$ +0.013+1.30%
Бүгінгі StablR USD бағасының өзгеруі

Бүгін USDR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00392 (+0.39%) өзгерісін тіркеді.

StablR USD 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.011 (+1.10%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

StablR USD 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда USDR $ +0.014 (+1.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

StablR USD 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.013 (+1.30%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

StablR USD (USDR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

StablR USD Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

StablR USD (USDR) деген не

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен StablR USD инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін USDR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін StablR USD біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің StablR USD сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

StablR USD Баға болжамы (USD)

StablR USD (USDR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін StablR USD (USDR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: StablR USD.

Қазір StablR USD баға болжамын тексеріңіз!

StablR USD (USDR) токеномикасы

StablR USD (USDR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады StablR USD (USDR)

StablR USD қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы StablR USD оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

StablR USD Ресурс

StablR USD тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми StablR USD веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: StablR USD туралы басқа сұрақтар

StablR USD (USDR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDR бағасы — 1.009 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.009. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
StablR USD үшін нарықтық капитализация қандай?
USDR үшін нарықтық капитализация: $ 9.09M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDR айналымдағы ұсынысы: 9.00M USD.
USDR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.02146361646693 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDR бағасы қандай болды?
USDR 0.980782166260219 USD ATL бағасына жетті.
USDR үшін сауда көлемі қандай?
USDR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 5.36K USD.
Биыл USDR өседі ме?
USDR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:27:34 (UTC+8)

StablR USD (USDR) Маңызды салалық жаңалықтар

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

