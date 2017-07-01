Tron (TRX) токеномикасы
Tron (TRX) туралы ақпарат
ТРОН: Вебді децентралдандыру ТРОН қатты дұрыс децентралдандырылған Інтернетке инфрақұрылуға арналған. TRON Протоколы – әлемдегі ең үлкен блокчейн негіздерінен бірі, қазіргі замандаштық операциялық жүйелердің салдасуға, жоғары қол жетімділігіне және жоғары іссіздікті ерікті көмектеседі (HTC), оның ерекшеліктері – TRON экосистемасының барлық децентралдандырылған қолданбалары үшін тақырып. Ол Етериум смарт-контракттеріне ықмалды платформа арқылы ең жақсы қолдау көрсетеді. 2018 жылдың 24 қыркүйектен бастап, ТРОН Сан-Франциско қалағында орналасқан Інтернет технологиялары компаниясы BitTorrent Inc. –ға ие болды. Ол дербес технологиялар ұсынады, олар көбіне скаланы, зерттеулерді елінде ұстату, дайындаушылар мен тұлғалардың тарағыныда түріп алу үшін қалпына келтірілген. Айына 170 миллионнан астам адам BitTorrent Inc. жасаған әзірліктерді пайдаланады. Оның протоколдері аптасына әлемдік Интернет траффигінің 40% -ға дейін толық ауысуда. Қазір TRON 100 миллионнан астам пайдаланушымен асатын әлемдегі ең үлкен блокчейн негіздерінен бірі.
Tron (TRX) токеномикасы мен бағасын талдау
Tron (TRX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Tron (TRX) токенінің тереңдетілген құрылымы
TRX токендерінің қалай шығарылатынын, үлестірілетінін және ашылатынын тереңірек біліңіз. Бұл бөлім токеннің экономикалық құрылымының негізгі аспектілерін көрсетеді: пайдалығы, ынталандырулары және құқықпен қамтылуы.
TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, which operates as an EVM-compatible Layer-1 network using a Delegated Proof-of-Stake (DPoS) consensus mechanism. Below is a comprehensive breakdown of TRON's token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Issuance: TRX was initially issued as an ERC-20 token on Ethereum and later migrated to the TRON mainnet.
- Deflationary Shift: On April 6, 2021, TRON transitioned from an inflationary to a deflationary model following the implementation of TRON Improvement Proposal 51. This was further refined by subsequent proposals, introducing dynamic energy pricing and transaction fee adjustments.
- No Ongoing Emissions: After the mainnet launch and initial allocations, there are no scheduled ongoing emissions; the supply is now deflationary due to token burns.
Allocation Mechanism
The initial TRX token supply was distributed as follows:
|Allocation Recipient
|Percentage of Total
|Unlock Mechanism
|Unlock Date
|Amount Unlocked (TRX)
|Notes
|ICO Investors
|40%
|Cliff
|2017-09-13
|34,486,822,448
|Public ICO
|Tron Foundation
|34.3%
|Cliff
|2017-09-13
|29,572,450,249
|Incentives and rewards
|Private Sales
|15.75%
|Cliff
|2017-09-13
|13,536,077,811
|Private investors
|Peiwo Huanle Co.
|10%
|Cliff
|2017-09-13
|8,621,705,612
|Team/Advisors
- All allocations were unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017.
- No vesting or gradual unlocks: All major allocations were distributed instantly at TGE.
Usage and Incentive Mechanism
TRX serves multiple roles within the TRON ecosystem:
- Resource Acquisition: TRX is burned to pay for bandwidth (transaction size) and energy (computation for smart contracts). Users receive a daily quota of free bandwidth, but additional resources require staking TRX.
- Staking and Delegation: Users can stake TRX to participate in network consensus by voting for Super Representatives (block producers). Staking also grants access to network resources and yields staking rewards.
- Medium of Exchange: TRX is used for transaction fees, DEX trading, payments, and as collateral in DeFi protocols.
- Incentives: Super Representatives and voters receive rewards from transaction fees and network incentives, distributed proportionally based on staked TRX.
Locking Mechanism
- Staking Lock: When users stake TRX for bandwidth or energy, the tokens are locked for a minimum period (typically 3 days) before they can be unstaked.
- No Vesting Locks: All initial allocations were unlocked at TGE; there are no vesting schedules for team, foundation, or investor tokens post-TGE.
Unlocking Time
- All major allocations were unlocked instantly at TGE (September 13, 2017).
- Staked TRX: Can be unstaked after a minimum lock period (usually 3 days), after which tokens become liquid and transferable.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|One-time, deflationary post-2021, no ongoing emissions
|Allocation
|ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sales (15.75%), Team/Advisors (10%)
|Usage/Incentives
|Resource acquisition, staking, voting, transaction fees, DeFi, DEX, payments
|Locking
|Staking lock (min. 3 days); no vesting for initial allocations
|Unlocking
|All allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after lock period
Additional Insights
- Deflationary Dynamics: TRON's supply is now deflationary, with periodic token burns (e.g., mainnet launch burn, transaction fee burns).
- Staking Participation: As of Q1 2025, 45-50% of eligible TRX supply is staked, indicating strong community engagement.
- DeFi and TVL Trends: TRON's DeFi TVL has experienced both growth and contraction, reflecting broader market trends and user activity.
References for Further Reading
- TRON Consensus and Resource Model: TRON Developer Docs
- TRON Improvement Proposals: TRON Changelog
- DeFi and TVL Analytics: Messari, DeFiLlama
This overview provides a detailed, up-to-date analysis of TRON's token economics, reflecting its evolution from an inflationary to a deflationary model, the instant unlock of all major allocations, and the central role of staking and resource management in its ecosystem.
Tron (TRX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Tron (TRX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын TRX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша TRX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз TRX токеномикасын түсінген болсаңыз, TRX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Қалай TRX сатып алуға болады
Портфеліңізге Tron (TRX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TRX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.
Tron (TRX) бағасының тарихы
TRX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.
TRX бағасының болжамы
TRX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TRX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
Tron (TRX) сатып алыңыз
Сома
1 TRX = 0.3311 USD