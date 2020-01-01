Trac Network (TNK) токеномикасы

Trac Network (TNK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Trac Network (TNK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Trac Network (TNK) туралы ақпарат

Trac Core is a versatile tool designed for the Bitcoin ecosystem. It simplifies access to Bitcoin data by fetching updates from the blockchain, sorting them systematically, and providing them for searches and analyses via APIs.In addition to being an indexer, Trac Core serves as an oracle for Bitcoin, establishing a dependable connection to the external world beyond the blockchain. In essence, your Chainlink for the Bitcoin ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://trac.network/
Block Explorer:
https://unisat.io/brc20/trac

Trac Network (TNK) токеномикасы мен бағасын талдау

Trac Network (TNK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 8.22M
Жалпы қамтуы:
$ 21.00M
Айналымдағы қамту:
$ 21.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.22M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.61
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.002123294088625495
Қазіргі баға:
$ 0.3913
Trac Network (TNK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Trac Network (TNK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын TNK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша TNK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз TNK токеномикасын түсінген болсаңыз, TNK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай TNK сатып алуға болады

Портфеліңізге Trac Network (TNK) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы TNK сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Trac Network (TNK) бағасының тарихы

TNK бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

TNK бағасының болжамы

TNK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің TNK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.