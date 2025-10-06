БиржаDEX+
TCOM Global ағымдағы бағасы: 0.05848 USD. Нақты уақыттағы TCOM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TCOM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TCOM туралы толығырақ

TCOM Баға туралы ақпарат

TCOM деген не

TCOM Ресми веб-сайт

TCOM Токеномикасы

TCOM Баға болжамы

TCOM Тарих

TCOM Сатып алу нұсқаулығы

TCOM фиатқа айырбастау

TCOM Спот

TCOM USDT-M фьючерстері

TCOM Global Логотип

TCOM Global бағасы(TCOM)

1 TCOM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.05847
$0.05847$0.05847
-0.30%1D
USD
TCOM Global (TCOM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:18:38 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.05054
$ 0.05054$ 0.05054
24 сағаттық төмен
$ 0.07064
$ 0.07064$ 0.07064
24 сағаттық жоғары

$ 0.05054
$ 0.05054$ 0.05054

$ 0.07064
$ 0.07064$ 0.07064

--
----

--
----

-1.95%

-0.30%

+61.90%

+61.90%

TCOM Global (TCOM) нақты уақыттағы баға $ 0.05848. Соңғы 24 сағат ішінде TCOM мен $ 0.05054 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.07064 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TCOM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TCOM соңғы бір сағатта -1.95% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.30%, ал соңғы 7 күнде +61.90% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

TCOM Global (TCOM) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 129.20K
$ 129.20K$ 129.20K

$ 58.48M
$ 58.48M$ 58.48M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

TCOM Global нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 129.20K. TCOM айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 58.48M.

TCOM Global (TCOM) Баға тарихы USD

TCOM Global Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0001759-0.30%
30 күн$ +0.03269+126.75%
60 күн$ +0.04388+300.54%
90 күн$ +0.03848+192.40%
Бүгінгі TCOM Global бағасының өзгеруі

Бүгін TCOM өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0001759 (-0.30%) өзгерісін тіркеді.

TCOM Global 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.03269 (+126.75%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

TCOM Global 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда TCOM $ +0.04388 (+300.54%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

TCOM Global 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.03848 (+192.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

TCOM Global (TCOM) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

TCOM Global Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

TCOM Global (TCOM) деген не

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен TCOM Global инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін TCOM стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін TCOM Global біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің TCOM Global сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

TCOM Global Баға болжамы (USD)

TCOM Global (TCOM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін TCOM Global (TCOM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: TCOM Global.

Қазір TCOM Global баға болжамын тексеріңіз!

TCOM Global (TCOM) токеномикасы

TCOM Global (TCOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TCOM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады TCOM Global (TCOM)

TCOM Global қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы TCOM Global оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

TCOM - жергілікті валюталарға

1 TCOM Global(TCOM)-ден VND-ге
1,538.9012
1 TCOM Global(TCOM)-ден AUD-ге
A$0.0894744
1 TCOM Global(TCOM)-ден GBP-ге
0.0444448
1 TCOM Global(TCOM)-ден EUR-ге
0.0502928
1 TCOM Global(TCOM)-ден USD-ге
$0.05848
1 TCOM Global(TCOM)-ден MYR-ге
RM0.2450312
1 TCOM Global(TCOM)-ден TRY-ге
2.4584992
1 TCOM Global(TCOM)-ден JPY-ге
¥9.00592
1 TCOM Global(TCOM)-ден ARS-ге
ARS$85.7474696
1 TCOM Global(TCOM)-ден RUB-ге
4.7322016
1 TCOM Global(TCOM)-ден INR-ге
5.1883456
1 TCOM Global(TCOM)-ден IDR-ге
Rp974.6662768
1 TCOM Global(TCOM)-ден PHP-ге
3.4333608
1 TCOM Global(TCOM)-ден EGP-ге
￡E.2.760256
1 TCOM Global(TCOM)-ден BRL-ге
R$0.312868
1 TCOM Global(TCOM)-ден CAD-ге
C$0.081872
1 TCOM Global(TCOM)-ден BDT-ге
7.1368992
1 TCOM Global(TCOM)-ден NGN-ге
84.5082784
1 TCOM Global(TCOM)-ден COP-ге
$225.79128
1 TCOM Global(TCOM)-ден ZAR-ге
R.1.011704
1 TCOM Global(TCOM)-ден UAH-ге
2.4584992
1 TCOM Global(TCOM)-ден TZS-ге
T.Sh.143.68536
1 TCOM Global(TCOM)-ден VES-ге
Bs12.92408
1 TCOM Global(TCOM)-ден CLP-ге
$54.91272
1 TCOM Global(TCOM)-ден PKR-ге
Rs16.5334656
1 TCOM Global(TCOM)-ден KZT-ге
30.7142808
1 TCOM Global(TCOM)-ден THB-ге
฿1.8994304
1 TCOM Global(TCOM)-ден TWD-ге
NT$1.807032
1 TCOM Global(TCOM)-ден AED-ге
د.إ0.2146216
1 TCOM Global(TCOM)-ден CHF-ге
Fr0.046784
1 TCOM Global(TCOM)-ден HKD-ге
HK$0.4543896
1 TCOM Global(TCOM)-ден AMD-ге
֏22.371524
1 TCOM Global(TCOM)-ден MAD-ге
.د.م0.5444488
1 TCOM Global(TCOM)-ден MXN-ге
$1.0801256
1 TCOM Global(TCOM)-ден SAR-ге
ريال0.2193
1 TCOM Global(TCOM)-ден ETB-ге
Br8.9252176
1 TCOM Global(TCOM)-ден KES-ге
KSh7.5521072
1 TCOM Global(TCOM)-ден JOD-ге
د.أ0.04146232
1 TCOM Global(TCOM)-ден PLN-ге
0.2157912
1 TCOM Global(TCOM)-ден RON-ге
лв0.2578968
1 TCOM Global(TCOM)-ден SEK-ге
kr0.5543904
1 TCOM Global(TCOM)-ден BGN-ге
лв0.0988312
1 TCOM Global(TCOM)-ден HUF-ге
Ft19.6633152
1 TCOM Global(TCOM)-ден CZK-ге
1.233928
1 TCOM Global(TCOM)-ден KWD-ге
د.ك0.01795336
1 TCOM Global(TCOM)-ден ILS-ге
0.19006
1 TCOM Global(TCOM)-ден BOB-ге
Bs0.4052664
1 TCOM Global(TCOM)-ден AZN-ге
0.099416
1 TCOM Global(TCOM)-ден TJS-ге
SM0.5391856
1 TCOM Global(TCOM)-ден GEL-ге
0.1584808
1 TCOM Global(TCOM)-ден AOA-ге
Kz53.3086136
1 TCOM Global(TCOM)-ден BHD-ге
.د.ب0.02204696
1 TCOM Global(TCOM)-ден BMD-ге
$0.05848
1 TCOM Global(TCOM)-ден DKK-ге
kr0.3783656
1 TCOM Global(TCOM)-ден HNL-ге
L1.5374392
1 TCOM Global(TCOM)-ден MUR-ге
2.6865712
1 TCOM Global(TCOM)-ден NAD-ге
$1.011704
1 TCOM Global(TCOM)-ден NOK-ге
kr0.5918176
1 TCOM Global(TCOM)-ден NZD-ге
$0.10234
1 TCOM Global(TCOM)-ден PAB-ге
B/.0.05848
1 TCOM Global(TCOM)-ден PGK-ге
K0.2462008
1 TCOM Global(TCOM)-ден QAR-ге
ر.ق0.213452
1 TCOM Global(TCOM)-ден RSD-ге
дин.5.9468312
1 TCOM Global(TCOM)-ден UZS-ге
soʻm696.1903648
1 TCOM Global(TCOM)-ден ALL-ге
L4.91232
1 TCOM Global(TCOM)-ден ANG-ге
ƒ0.1046792
1 TCOM Global(TCOM)-ден AWG-ге
ƒ0.1046792
1 TCOM Global(TCOM)-ден BBD-ге
$0.11696
1 TCOM Global(TCOM)-ден BAM-ге
KM0.0988312
1 TCOM Global(TCOM)-ден BIF-ге
Fr172.45752
1 TCOM Global(TCOM)-ден BND-ге
$0.076024
1 TCOM Global(TCOM)-ден BSD-ге
$0.05848
1 TCOM Global(TCOM)-ден JMD-ге
$9.3848704
1 TCOM Global(TCOM)-ден KHR-ге
234.8591888
1 TCOM Global(TCOM)-ден KMF-ге
Fr24.91248
1 TCOM Global(TCOM)-ден LAK-ге
1,271.3043224
1 TCOM Global(TCOM)-ден LKR-ге
රු17.8018968
1 TCOM Global(TCOM)-ден MDL-ге
L0.9894816
1 TCOM Global(TCOM)-ден MGA-ге
Ar263.42316
1 TCOM Global(TCOM)-ден MOP-ге
P0.46784
1 TCOM Global(TCOM)-ден MVR-ге
0.894744
1 TCOM Global(TCOM)-ден MWK-ге
MK101.351688
1 TCOM Global(TCOM)-ден MZN-ге
MT3.736872
1 TCOM Global(TCOM)-ден NPR-ге
रु8.2994816
1 TCOM Global(TCOM)-ден PYG-ге
414.74016
1 TCOM Global(TCOM)-ден RWF-ге
Fr84.97144
1 TCOM Global(TCOM)-ден SBD-ге
$0.4812904
1 TCOM Global(TCOM)-ден SCR-ге
0.7970824
1 TCOM Global(TCOM)-ден SRD-ге
$2.269024
1 TCOM Global(TCOM)-ден SVC-ге
$0.5111152
1 TCOM Global(TCOM)-ден SZL-ге
L1.011704
1 TCOM Global(TCOM)-ден TMT-ге
m0.20468
1 TCOM Global(TCOM)-ден TND-ге
د.ت0.1728084
1 TCOM Global(TCOM)-ден TTD-ге
$0.3959096
1 TCOM Global(TCOM)-ден UGX-ге
Sh203.74432
1 TCOM Global(TCOM)-ден XAF-ге
Fr33.27512
1 TCOM Global(TCOM)-ден XCD-ге
$0.157896
1 TCOM Global(TCOM)-ден XOF-ге
Fr33.27512
1 TCOM Global(TCOM)-ден XPF-ге
Fr6.02344
1 TCOM Global(TCOM)-ден BWP-ге
P0.7848016
1 TCOM Global(TCOM)-ден BZD-ге
$0.1175448
1 TCOM Global(TCOM)-ден CVE-ге
$5.5982904
1 TCOM Global(TCOM)-ден DJF-ге
Fr10.40944
1 TCOM Global(TCOM)-ден DOP-ге
$3.7655272
1 TCOM Global(TCOM)-ден DZD-ге
د.ج7.6421664
1 TCOM Global(TCOM)-ден FJD-ге
$0.1327496
1 TCOM Global(TCOM)-ден GNF-ге
Fr508.4836
1 TCOM Global(TCOM)-ден GTQ-ге
Q0.4479568
1 TCOM Global(TCOM)-ден GYD-ге
$12.2316768
1 TCOM Global(TCOM)-ден ISK-ге
kr7.36848

TCOM Global Ресурс

TCOM Global тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми TCOM Global веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: TCOM Global туралы басқа сұрақтар

TCOM Global (TCOM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TCOM бағасы — 0.05848 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TCOM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TCOM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.05848. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
TCOM Global үшін нарықтық капитализация қандай?
TCOM үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TCOM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TCOM айналымдағы ұсынысы: -- USD.
TCOM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TCOM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TCOM бағасы қандай болды?
TCOM -- USD ATL бағасына жетті.
TCOM үшін сауда көлемі қандай?
TCOM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 129.20K USD.
Биыл TCOM өседі ме?
TCOM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TCOM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:18:38 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

