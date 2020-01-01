StorX Network (SRX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, StorX Network (SRX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
StorX Network (SRX) туралы ақпарат

StorX is a trustless, open-source, decentralized cloud storage platform designed to disrupt the $200B cloud storage industry. Built on the XDC Network, one of the most energy-efficient blockchains, StorX combines advanced encryption, data fragmentation, and decentralized storage nodes to deliver unmatched privacy, security, and affordability.

Ресми веб-сайт:
https://storx.tech/
Whitepaper:
https://storx.tech/pdf/storx-whitepaper-1.pdf
Block Explorer:
https://xdcscan.io/token/0x5d5f074837f5d4618b3916ba74de1bf9662a3fed

StorX Network (SRX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
Жалпы қамтуы:
$ 575.62M
$ 575.62M$ 575.62M
Айналымдағы қамту:
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 51.97M
$ 51.97M$ 51.97M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.1
$ 0.1$ 0.1
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
Қазіргі баға:
$ 0.09028
$ 0.09028$ 0.09028

StorX Network (SRX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

StorX Network (SRX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SRX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SRX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SRX токеномикасын түсінген болсаңыз, SRX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай SRX сатып алуға болады

Портфеліңізге StorX Network (SRX) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы SRX сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

StorX Network (SRX) бағасының тарихы

SRX бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

SRX бағасының болжамы

SRX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің SRX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.