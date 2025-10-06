БиржаDEX+
Sogni AI ағымдағы бағасы: 0.004355 USD. Нақты уақыттағы SOGNI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SOGNI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Sogni AI Логотип

Sogni AI бағасы(SOGNI)

1 SOGNI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.004354
$0.004354
-0.50%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Sogni AI (SOGNI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.004353
$ 0.004353
24 сағаттық төмен
$ 0.004564
$ 0.004564
24 сағаттық жоғары

$ 0.004353
$ 0.004353

$ 0.004564
$ 0.004564

--
--

--
--

-2.51%

-0.50%

-7.60%

-7.60%

Sogni AI (SOGNI) нақты уақыттағы баға $ 0.004355. Соңғы 24 сағат ішінде SOGNI мен $ 0.004353 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.004564 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SOGNI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SOGNI соңғы бір сағатта -2.51% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.50%, ал соңғы 7 күнде -7.60% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Sogni AI (SOGNI) Нарықтық ақпарат

--
--

$ 56.30K
$ 56.30K

$ 43.55M
$ 43.55M

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

BASE

Sogni AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 56.30K. SOGNI айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 43.55M.

Sogni AI (SOGNI) Баға тарихы USD

Sogni AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00002188-0.50%
30 күн$ +0.0003+7.39%
60 күн$ +0.000074+1.72%
90 күн$ +0.001587+57.33%
Бүгінгі Sogni AI бағасының өзгеруі

Бүгін SOGNI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00002188 (-0.50%) өзгерісін тіркеді.

Sogni AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.0003 (+7.39%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Sogni AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда SOGNI $ +0.000074 (+1.72%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Sogni AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.001587 (+57.33%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Sogni AI (SOGNI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Sogni AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Sogni AI (SOGNI) деген не

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Sogni AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін SOGNI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Sogni AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Sogni AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Sogni AI Баға болжамы (USD)

Sogni AI (SOGNI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Sogni AI (SOGNI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Sogni AI.

Қазір Sogni AI баға болжамын тексеріңіз!

Sogni AI (SOGNI) токеномикасы

Sogni AI (SOGNI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SOGNI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Sogni AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

SOGNI - жергілікті валюталарға

1 Sogni AI(SOGNI)-ден VND-ге
114.601825
1 Sogni AI(SOGNI)-ден AUD-ге
A$0.00666315
1 Sogni AI(SOGNI)-ден GBP-ге
0.0033098
1 Sogni AI(SOGNI)-ден EUR-ге
0.0037453
1 Sogni AI(SOGNI)-ден USD-ге
$0.004355
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MYR-ге
RM0.01824745
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TRY-ге
0.1830842
1 Sogni AI(SOGNI)-ден JPY-ге
¥0.67067
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ARS-ге
ARS$6.38560585
1 Sogni AI(SOGNI)-ден RUB-ге
0.3524066
1 Sogni AI(SOGNI)-ден INR-ге
0.3863756
1 Sogni AI(SOGNI)-ден IDR-ге
Rp72.5833043
1 Sogni AI(SOGNI)-ден PHP-ге
0.25568205
1 Sogni AI(SOGNI)-ден EGP-ге
￡E.0.205556
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BRL-ге
R$0.02329925
1 Sogni AI(SOGNI)-ден CAD-ге
C$0.006097
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BDT-ге
0.5314842
1 Sogni AI(SOGNI)-ден NGN-ге
6.2933234
1 Sogni AI(SOGNI)-ден COP-ге
$16.814655
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ZAR-ге
R.0.0753415
1 Sogni AI(SOGNI)-ден UAH-ге
0.1830842
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TZS-ге
T.Sh.10.700235
1 Sogni AI(SOGNI)-ден VES-ге
Bs0.962455
1 Sogni AI(SOGNI)-ден CLP-ге
$4.089345
1 Sogni AI(SOGNI)-ден PKR-ге
Rs1.2312456
1 Sogni AI(SOGNI)-ден KZT-ге
2.28728955
1 Sogni AI(SOGNI)-ден THB-ге
฿0.1414504
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TWD-ге
NT$0.1345695
1 Sogni AI(SOGNI)-ден AED-ге
د.إ0.01598285
1 Sogni AI(SOGNI)-ден CHF-ге
Fr0.003484
1 Sogni AI(SOGNI)-ден HKD-ге
HK$0.03383835
1 Sogni AI(SOGNI)-ден AMD-ге
֏1.66600525
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MAD-ге
.د.م0.04054505
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MXN-ге
$0.08043685
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SAR-ге
ريال0.01633125
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ETB-ге
Br0.6646601
1 Sogni AI(SOGNI)-ден KES-ге
KSh0.5624047
1 Sogni AI(SOGNI)-ден JOD-ге
د.أ0.003087695
1 Sogni AI(SOGNI)-ден PLN-ге
0.01606995
1 Sogni AI(SOGNI)-ден RON-ге
лв0.01920555
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SEK-ге
kr0.0412854
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BGN-ге
лв0.00735995
1 Sogni AI(SOGNI)-ден HUF-ге
Ft1.4643252
1 Sogni AI(SOGNI)-ден CZK-ге
0.0918905
1 Sogni AI(SOGNI)-ден KWD-ге
د.ك0.001336985
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ILS-ге
0.01415375
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BOB-ге
Bs0.03018015
1 Sogni AI(SOGNI)-ден AZN-ге
0.0074035
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TJS-ге
SM0.0401531
1 Sogni AI(SOGNI)-ден GEL-ге
0.01180205
1 Sogni AI(SOGNI)-ден AOA-ге
Kz3.96988735
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BHD-ге
.د.ب0.001641835
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BMD-ге
$0.004355
1 Sogni AI(SOGNI)-ден DKK-ге
kr0.02817685
1 Sogni AI(SOGNI)-ден HNL-ге
L0.11449295
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MUR-ге
0.2000687
1 Sogni AI(SOGNI)-ден NAD-ге
$0.0753415
1 Sogni AI(SOGNI)-ден NOK-ге
kr0.0440726
1 Sogni AI(SOGNI)-ден NZD-ге
$0.00762125
1 Sogni AI(SOGNI)-ден PAB-ге
B/.0.004355
1 Sogni AI(SOGNI)-ден PGK-ге
K0.01833455
1 Sogni AI(SOGNI)-ден QAR-ге
ر.ق0.01589575
1 Sogni AI(SOGNI)-ден RSD-ге
дин.0.44285995
1 Sogni AI(SOGNI)-ден UZS-ге
soʻm51.8452298
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ALL-ге
L0.36582
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ANG-ге
ƒ0.00779545
1 Sogni AI(SOGNI)-ден AWG-ге
ƒ0.00779545
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BBD-ге
$0.00871
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BAM-ге
KM0.00735995
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BIF-ге
Fr12.842895
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BND-ге
$0.0056615
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BSD-ге
$0.004355
1 Sogni AI(SOGNI)-ден JMD-ге
$0.6988904
1 Sogni AI(SOGNI)-ден KHR-ге
17.4899413
1 Sogni AI(SOGNI)-ден KMF-ге
Fr1.85523
1 Sogni AI(SOGNI)-ден LAK-ге
94.67391115
1 Sogni AI(SOGNI)-ден LKR-ге
රු1.32570555
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MDL-ге
L0.0736866
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MGA-ге
Ar19.6170975
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MOP-ге
P0.03484
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MVR-ге
0.0666315
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MWK-ге
MK7.5476505
1 Sogni AI(SOGNI)-ден MZN-ге
MT0.2782845
1 Sogni AI(SOGNI)-ден NPR-ге
रु0.6180616
1 Sogni AI(SOGNI)-ден PYG-ге
30.88566
1 Sogni AI(SOGNI)-ден RWF-ге
Fr6.327815
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SBD-ге
$0.03584165
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SCR-ге
0.05935865
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SRD-ге
$0.168974
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SVC-ге
$0.0380627
1 Sogni AI(SOGNI)-ден SZL-ге
L0.0753415
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TMT-ге
m0.0152425
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TND-ге
د.ت0.012869025
1 Sogni AI(SOGNI)-ден TTD-ге
$0.02948335
1 Sogni AI(SOGNI)-ден UGX-ге
Sh15.17282
1 Sogni AI(SOGNI)-ден XAF-ге
Fr2.477995
1 Sogni AI(SOGNI)-ден XCD-ге
$0.0117585
1 Sogni AI(SOGNI)-ден XOF-ге
Fr2.477995
1 Sogni AI(SOGNI)-ден XPF-ге
Fr0.448565
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BWP-ге
P0.0584441
1 Sogni AI(SOGNI)-ден BZD-ге
$0.00875355
1 Sogni AI(SOGNI)-ден CVE-ге
$0.41690415
1 Sogni AI(SOGNI)-ден DJF-ге
Fr0.77519
1 Sogni AI(SOGNI)-ден DOP-ге
$0.28041845
1 Sogni AI(SOGNI)-ден DZD-ге
د.ج0.5691114
1 Sogni AI(SOGNI)-ден FJD-ге
$0.00988585
1 Sogni AI(SOGNI)-ден GNF-ге
Fr37.866725
1 Sogni AI(SOGNI)-ден GTQ-ге
Q0.0333593
1 Sogni AI(SOGNI)-ден GYD-ге
$0.9108918
1 Sogni AI(SOGNI)-ден ISK-ге
kr0.54873

Sogni AI Ресурс

Sogni AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Sogni AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Sogni AI туралы басқа сұрақтар

Sogni AI (SOGNI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SOGNI бағасы — 0.004355 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SOGNI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SOGNI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.004355. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Sogni AI үшін нарықтық капитализация қандай?
SOGNI үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SOGNI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SOGNI айналымдағы ұсынысы: -- USD.
SOGNI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SOGNI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SOGNI бағасы қандай болды?
SOGNI -- USD ATL бағасына жетті.
SOGNI үшін сауда көлемі қандай?
SOGNI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 56.30K USD.
Биыл SOGNI өседі ме?
SOGNI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SOGNI баға болжамын қарап көріңіз.
Sogni AI (SOGNI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$0.004354
$105,540.80

$3,579.04

$166.60

$0.9333

$0.9999

$105,540.80

$3,579.04

$166.60

$2.3273

$983.94

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0797

$0.4001

$0.06600

$0.0797

$0.0000005500

$0.0286

$0.0000000000000000000000222

