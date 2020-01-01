Swarm Markets (SMT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Swarm Markets (SMT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Swarm Markets (SMT) туралы ақпарат

Swarm Markets is the world’s first regulated DeFi platform for issuing and trading tokenized real-world assets (RWAs). Swarm makes it possible for institutional investors like banks and hedge funds as well as retail investors to trade and stake tokens based on all kinds of RWAs, such as stocks and bonds, alongside crypto.

Ресми веб-сайт:
https://swarm.com/
Whitepaper:
https://docs.swarm.markets
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xE631DABeF60c37a37d70d3B4f812871df663226f

Swarm Markets (SMT) токеномикасы мен бағасын талдау

Swarm Markets (SMT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 9.06M
$ 9.06M$ 9.06M
Жалпы қамтуы:
$ 157.24M
$ 157.24M$ 157.24M
Айналымдағы қамту:
$ 83.94M
$ 83.94M$ 83.94M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 16.97M
$ 16.97M$ 16.97M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.1079
$ 0.1079$ 0.1079

Swarm Markets (SMT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Swarm Markets (SMT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын SMT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша SMT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз SMT токеномикасын түсінген болсаңыз, SMT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

