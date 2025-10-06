БиржаDEX+
ROVR Network ағымдағы бағасы: 0.009232 USD. Нақты уақыттағы ROVR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ROVR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ROVR туралы толығырақ

ROVR Баға туралы ақпарат

ROVR деген не

ROVR Whitepaper

ROVR Ресми веб-сайт

ROVR Токеномикасы

ROVR Баға болжамы

ROVR Тарих

ROVR Сатып алу нұсқаулығы

ROVR фиатқа айырбастау

ROVR Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ROVR Network Логотип

ROVR Network бағасы(ROVR)

1 ROVR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.009232
$0.009232
-0.01%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:06:07 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.009232
$ 0.009232
24 сағаттық төмен
$ 0.009264
$ 0.009264
24 сағаттық жоғары

$ 0.009232
$ 0.009232

$ 0.009264
$ 0.009264

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556

-0.28%

-0.01%

-7.59%

-7.59%

ROVR Network (ROVR) нақты уақыттағы баға $ 0.009232. Соңғы 24 сағат ішінде ROVR мен $ 0.009232 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.009264 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ROVR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.021590040558154902, ал ең төменгісі — $ 0.008280267387340556.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ROVR соңғы бір сағатта -0.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.01%, ал соңғы 7 күнде -7.59% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ROVR Network (ROVR) Нарықтық ақпарат

No.1839

$ 1.99M
$ 1.99M

$ 91.42K
$ 91.42K

$ 92.32M
$ 92.32M

215.29M
215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876

2.15%

SOL

ROVR Network нарықтық капитализациясы $ 1.99M, тәуліктік сауда көлемі $ 91.42K. ROVR айналымдағы мөлшері 215.29M, жалпы мөлшері 9999998876. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 92.32M.

ROVR Network (ROVR) Баға тарихы USD

ROVR Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00000092-0.01%
30 күн$ -0.002738-22.88%
60 күн$ +0.004232+84.64%
90 күн$ +0.004232+84.64%
Бүгінгі ROVR Network бағасының өзгеруі

Бүгін ROVR өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00000092 (-0.01%) өзгерісін тіркеді.

ROVR Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.002738 (-22.88%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

ROVR Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда ROVR $ +0.004232 (+84.64%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

ROVR Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.004232 (+84.64%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

ROVR Network (ROVR) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

ROVR Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

ROVR Network (ROVR) деген не

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен ROVR Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін ROVR стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін ROVR Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің ROVR Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

ROVR Network Баға болжамы (USD)

ROVR Network (ROVR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ROVR Network (ROVR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ROVR Network.

Қазір ROVR Network баға болжамын тексеріңіз!

ROVR Network (ROVR) токеномикасы

ROVR Network (ROVR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ROVR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады ROVR Network (ROVR)

ROVR Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы ROVR Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

ROVR Network Ресурс

ROVR Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми ROVR Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: ROVR Network туралы басқа сұрақтар

ROVR Network (ROVR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ROVR бағасы — 0.009232 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ROVR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ROVR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.009232. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ROVR Network үшін нарықтық капитализация қандай?
ROVR үшін нарықтық капитализация: $ 1.99M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ROVR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ROVR айналымдағы ұсынысы: 215.29M USD.
ROVR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ROVR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.021590040558154902 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ROVR бағасы қандай болды?
ROVR 0.008280267387340556 USD ATL бағасына жетті.
ROVR үшін сауда көлемі қандай?
ROVR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 91.42K USD.
Биыл ROVR өседі ме?
ROVR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ROVR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:06:07 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ROVR-ден USD-ге калькуляторы

Сома

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.009232 USD

ROVR-мен саудалаңыз

ROVR/USDT
$0.009232
$0.009232
-0.01%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

$105,663.92

$3,583.37

$166.90

$0.9377

$1.0000

$105,663.92

$3,583.37

$166.90

$2.3295

$982.68

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0760

$0.4001

$0.07500

$0.0760

$0.0000005470

$0.0001250

$0.0232

