Rizenet Token ағымдағы бағасы: 0.01266 USD. Нақты уақыттағы RIZE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RIZE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RIZE туралы толығырақ

RIZE Баға туралы ақпарат

RIZE деген не

RIZE Whitepaper

RIZE Ресми веб-сайт

RIZE Токеномикасы

RIZE Баға болжамы

RIZE Тарих

RIZE Сатып алу нұсқаулығы

RIZE фиатқа айырбастау

RIZE Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Rizenet Token Логотип

Rizenet Token бағасы(RIZE)

1 RIZE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.01266
$0.01266$0.01266
+0.79%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Rizenet Token (RIZE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01187
$ 0.01187$ 0.01187
24 сағаттық төмен
$ 0.01343
$ 0.01343$ 0.01343
24 сағаттық жоғары

$ 0.01187
$ 0.01187$ 0.01187

$ 0.01343
$ 0.01343$ 0.01343

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

-0.40%

+0.79%

-9.64%

-9.64%

Rizenet Token (RIZE) нақты уақыттағы баға $ 0.01266. Соңғы 24 сағат ішінде RIZE мен $ 0.01187 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01343 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RIZE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.10217127339481945, ал ең төменгісі — $ 0.010133475714606262.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RIZE соңғы бір сағатта -0.40% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.79%, ал соңғы 7 күнде -9.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Rizenet Token (RIZE) Нарықтық ақпарат

No.1071

$ 12.30M
$ 12.30M$ 12.30M

$ 30.20K
$ 30.20K$ 30.20K

$ 63.30M
$ 63.30M$ 63.30M

971.20M
971.20M 971.20M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,449,206.435372
4,998,449,206.435372 4,998,449,206.435372

19.42%

BASE

Rizenet Token нарықтық капитализациясы $ 12.30M, тәуліктік сауда көлемі $ 30.20K. RIZE айналымдағы мөлшері 971.20M, жалпы мөлшері 4998449206.435372. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 63.30M.

Rizenet Token (RIZE) Баға тарихы USD

Rizenet Token Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.0000992+0.79%
30 күн$ -0.00375-22.86%
60 күн$ -0.00882-41.07%
90 күн$ -0.03355-72.61%
Бүгінгі Rizenet Token бағасының өзгеруі

Бүгін RIZE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.0000992 (+0.79%) өзгерісін тіркеді.

Rizenet Token 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.00375 (-22.86%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Rizenet Token 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда RIZE $ -0.00882 (-41.07%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Rizenet Token 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.03355 (-72.61%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Rizenet Token (RIZE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Rizenet Token Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Rizenet Token (RIZE) деген не

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Rizenet Token инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін RIZE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Rizenet Token біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Rizenet Token сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Rizenet Token Баға болжамы (USD)

Rizenet Token (RIZE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Rizenet Token (RIZE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Rizenet Token.

Қазір Rizenet Token баға болжамын тексеріңіз!

Rizenet Token (RIZE) токеномикасы

Rizenet Token (RIZE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RIZE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Rizenet Token (RIZE)

Rizenet Token қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Rizenet Token оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

RIZE - жергілікті валюталарға

1 Rizenet Token(RIZE)-ден VND-ге
333.1479
1 Rizenet Token(RIZE)-ден AUD-ге
A$0.0193698
1 Rizenet Token(RIZE)-ден GBP-ге
0.0096216
1 Rizenet Token(RIZE)-ден EUR-ге
0.0108876
1 Rizenet Token(RIZE)-ден USD-ге
$0.01266
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MYR-ге
RM0.0530454
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TRY-ге
0.5322264
1 Rizenet Token(RIZE)-ден JPY-ге
¥1.94964
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ARS-ге
ARS$18.5629782
1 Rizenet Token(RIZE)-ден RUB-ге
1.0244472
1 Rizenet Token(RIZE)-ден INR-ге
1.1231952
1 Rizenet Token(RIZE)-ден IDR-ге
Rp210.9999156
1 Rizenet Token(RIZE)-ден PHP-ге
0.7432686
1 Rizenet Token(RIZE)-ден EGP-ге
￡E.0.597552
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BRL-ге
R$0.067731
1 Rizenet Token(RIZE)-ден CAD-ге
C$0.017724
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BDT-ге
1.5450264
1 Rizenet Token(RIZE)-ден NGN-ге
18.2947128
1 Rizenet Token(RIZE)-ден COP-ге
$48.88026
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ZAR-ге
R.0.2193978
1 Rizenet Token(RIZE)-ден UAH-ге
0.5322264
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TZS-ге
T.Sh.31.10562
1 Rizenet Token(RIZE)-ден VES-ге
Bs2.79786
1 Rizenet Token(RIZE)-ден CLP-ге
$11.88774
1 Rizenet Token(RIZE)-ден PKR-ге
Rs3.5792352
1 Rizenet Token(RIZE)-ден KZT-ге
6.6491586
1 Rizenet Token(RIZE)-ден THB-ге
฿0.4111968
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TWD-ге
NT$0.391194
1 Rizenet Token(RIZE)-ден AED-ге
د.إ0.0464622
1 Rizenet Token(RIZE)-ден CHF-ге
Fr0.010128
1 Rizenet Token(RIZE)-ден HKD-ге
HK$0.0983682
1 Rizenet Token(RIZE)-ден AMD-ге
֏4.843083
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MAD-ге
.د.م0.1178646
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MXN-ге
$0.2338302
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SAR-ге
ريال0.047475
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ETB-ге
Br1.9321692
1 Rizenet Token(RIZE)-ден KES-ге
KSh1.6349124
1 Rizenet Token(RIZE)-ден JOD-ге
د.أ0.00897594
1 Rizenet Token(RIZE)-ден PLN-ге
0.0467154
1 Rizenet Token(RIZE)-ден RON-ге
лв0.0558306
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SEK-ге
kr0.1200168
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BGN-ге
лв0.0213954
1 Rizenet Token(RIZE)-ден HUF-ге
Ft4.2567984
1 Rizenet Token(RIZE)-ден CZK-ге
0.267126
1 Rizenet Token(RIZE)-ден KWD-ге
د.ك0.00388662
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ILS-ге
0.041145
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BOB-ге
Bs0.0877338
1 Rizenet Token(RIZE)-ден AZN-ге
0.021522
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TJS-ге
SM0.1167252
1 Rizenet Token(RIZE)-ден GEL-ге
0.0343086
1 Rizenet Token(RIZE)-ден AOA-ге
Kz11.5404762
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BHD-ге
.د.ب0.00477282
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BMD-ге
$0.01266
1 Rizenet Token(RIZE)-ден DKK-ге
kr0.0819102
1 Rizenet Token(RIZE)-ден HNL-ге
L0.3328314
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MUR-ге
0.5816004
1 Rizenet Token(RIZE)-ден NAD-ге
$0.219018
1 Rizenet Token(RIZE)-ден NOK-ге
kr0.1281192
1 Rizenet Token(RIZE)-ден NZD-ге
$0.022155
1 Rizenet Token(RIZE)-ден PAB-ге
B/.0.01266
1 Rizenet Token(RIZE)-ден PGK-ге
K0.0532986
1 Rizenet Token(RIZE)-ден QAR-ге
ر.ق0.046209
1 Rizenet Token(RIZE)-ден RSD-ге
дин.1.2891678
1 Rizenet Token(RIZE)-ден UZS-ге
soʻm150.7142616
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ALL-ге
L1.06344
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ANG-ге
ƒ0.0226614
1 Rizenet Token(RIZE)-ден AWG-ге
ƒ0.0226614
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BBD-ге
$0.02532
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BAM-ге
KM0.0213954
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BIF-ге
Fr37.33434
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BND-ге
$0.016458
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BSD-ге
$0.01266
1 Rizenet Token(RIZE)-ден JMD-ге
$2.0316768
1 Rizenet Token(RIZE)-ден KHR-ге
50.8433196
1 Rizenet Token(RIZE)-ден KMF-ге
Fr5.39316
1 Rizenet Token(RIZE)-ден LAK-ге
275.2173858
1 Rizenet Token(RIZE)-ден LKR-ге
රු3.8538306
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MDL-ге
L0.2142072
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MGA-ге
Ar57.02697
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MOP-ге
P0.10128
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MVR-ге
0.193698
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MWK-ге
MK21.941046
1 Rizenet Token(RIZE)-ден MZN-ге
MT0.808974
1 Rizenet Token(RIZE)-ден NPR-ге
रु1.7967072
1 Rizenet Token(RIZE)-ден PYG-ге
89.78472
1 Rizenet Token(RIZE)-ден RWF-ге
Fr18.39498
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SBD-ге
$0.1041918
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SCR-ге
0.1725558
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SRD-ге
$0.491208
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SVC-ге
$0.1106484
1 Rizenet Token(RIZE)-ден SZL-ге
L0.219018
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TMT-ге
m0.04431
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TND-ге
د.ت0.0374103
1 Rizenet Token(RIZE)-ден TTD-ге
$0.0857082
1 Rizenet Token(RIZE)-ден UGX-ге
Sh44.10744
1 Rizenet Token(RIZE)-ден XAF-ге
Fr7.20354
1 Rizenet Token(RIZE)-ден XCD-ге
$0.034182
1 Rizenet Token(RIZE)-ден XOF-ге
Fr7.20354
1 Rizenet Token(RIZE)-ден XPF-ге
Fr1.30398
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BWP-ге
P0.1698972
1 Rizenet Token(RIZE)-ден BZD-ге
$0.0254466
1 Rizenet Token(RIZE)-ден CVE-ге
$1.2119418
1 Rizenet Token(RIZE)-ден DJF-ге
Fr2.25348
1 Rizenet Token(RIZE)-ден DOP-ге
$0.8151774
1 Rizenet Token(RIZE)-ден DZD-ге
د.ج1.6561812
1 Rizenet Token(RIZE)-ден FJD-ге
$0.0287382
1 Rizenet Token(RIZE)-ден GNF-ге
Fr110.0787
1 Rizenet Token(RIZE)-ден GTQ-ге
Q0.0969756
1 Rizenet Token(RIZE)-ден GYD-ге
$2.6479656
1 Rizenet Token(RIZE)-ден ISK-ге
kr1.59516

Rizenet Token Ресурс

Rizenet Token тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Rizenet Token веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Rizenet Token туралы басқа сұрақтар

Rizenet Token (RIZE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RIZE бағасы — 0.01266 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RIZE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RIZE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01266. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Rizenet Token үшін нарықтық капитализация қандай?
RIZE үшін нарықтық капитализация: $ 12.30M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RIZE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RIZE айналымдағы ұсынысы: 971.20M USD.
RIZE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RIZE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.10217127339481945 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RIZE бағасы қандай болды?
RIZE 0.010133475714606262 USD ATL бағасына жетті.
RIZE үшін сауда көлемі қандай?
RIZE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 30.20K USD.
Биыл RIZE өседі ме?
RIZE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RIZE баға болжамын қарап көріңіз.
Rizenet Token (RIZE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

RIZE-ден USD-ге калькуляторы

Сома

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0.01266 USD

RIZE-мен саудалаңыз

RIZE/USDT
$0.01266
$0.01266$0.01266
+0.55%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

