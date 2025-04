PNUT Тікелей баға деректері және ақпарат

Ағымдағы баға Peanut the Squirrel (PNUT) бүгінгі күні 0.1734 USD, ағымдағы нарықтық капитализациясы $ 173.37M USD. PNUT-тен USD-ға дейінгі баға нақты уақыт режимінде жаңартылады.

Негізгі Peanut the Squirrel нарық өнімділігі:

- 24 сағаттық сауда көлемі $ 9.57M USD

- Peanut the Squirrel күн ішінде бағаның өзгеруі -2.80%

- Оның айналымдағы мөлшері бар 999.85M USD

MEXC биржасында PNUT - USD бағасының нақты уақыттағы жаңартуларын алыңыз. Соңғы деректер мен нарықтық талдау туралы хабардар болып отырыңыз. Бұл жылдам криптовалюта нарығында ақылды сауда шешімдерін қабылдау үшін маңызды. MEXC — дәл PNUT баға ақпаратын алу үшін сенімді платформа.