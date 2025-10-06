БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
NVIDIA xStock ағымдағы бағасы: 207.49 USD. Нақты уақыттағы NVDAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NVDAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!NVIDIA xStock ағымдағы бағасы: 207.49 USD. Нақты уақыттағы NVDAX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NVDAX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NVDAX туралы толығырақ

NVDAX Баға туралы ақпарат

NVDAX деген не

NVDAX Ресми веб-сайт

NVDAX Токеномикасы

NVDAX Баға болжамы

NVDAX Тарих

NVDAX Сатып алу нұсқаулығы

NVDAX фиатқа айырбастау

NVDAX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

NVIDIA xStock Логотип

NVIDIA xStock бағасы(NVDAX)

1 NVDAX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$207.49
$207.49$207.49
+1.42%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:52:08 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 203.4
$ 203.4$ 203.4
24 сағаттық төмен
$ 209.2
$ 209.2$ 209.2
24 сағаттық жоғары

$ 203.4
$ 203.4$ 203.4

$ 209.2
$ 209.2$ 209.2

$ 211.55444406079573
$ 211.55444406079573$ 211.55444406079573

$ 150.17117069595338
$ 150.17117069595338$ 150.17117069595338

-0.03%

+1.42%

+8.89%

+8.89%

NVIDIA xStock (NVDAX) нақты уақыттағы баға $ 207.49. Соңғы 24 сағат ішінде NVDAX мен $ 203.4 аралығында сауда жасалып, ал $ 209.2 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NVDAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 211.55444406079573, ал ең төменгісі — $ 150.17117069595338.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NVDAX соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.42%, ал соңғы 7 күнде +8.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NVIDIA xStock (NVDAX) Нарықтық ақпарат

No.807

$ 21.49M
$ 21.49M$ 21.49M

$ 62.80K
$ 62.80K$ 62.80K

$ 21.49M
$ 21.49M$ 21.49M

103.55K
103.55K 103.55K

--
----

103,553.68699841
103,553.68699841 103,553.68699841

SOL

NVIDIA xStock нарықтық капитализациясы $ 21.49M, тәуліктік сауда көлемі $ 62.80K. NVDAX айналымдағы мөлшері 103.55K, жалпы мөлшері 103553.68699841. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.49M.

NVIDIA xStock (NVDAX) Баға тарихы USD

NVIDIA xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +2.9051+1.42%
30 күн$ +19.77+10.53%
60 күн$ +36.96+21.67%
90 күн$ +30.18+17.02%
Бүгінгі NVIDIA xStock бағасының өзгеруі

Бүгін NVDAX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +2.9051 (+1.42%) өзгерісін тіркеді.

NVIDIA xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +19.77 (+10.53%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

NVIDIA xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда NVDAX $ +36.96 (+21.67%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

NVIDIA xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +30.18 (+17.02%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

NVIDIA xStock (NVDAX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

NVIDIA xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

NVIDIA xStock (NVDAX) деген не

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен NVIDIA xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін NVDAX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін NVIDIA xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің NVIDIA xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

NVIDIA xStock Баға болжамы (USD)

NVIDIA xStock (NVDAX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NVIDIA xStock (NVDAX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NVIDIA xStock.

Қазір NVIDIA xStock баға болжамын тексеріңіз!

NVIDIA xStock (NVDAX) токеномикасы

NVIDIA xStock (NVDAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NVDAX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы NVIDIA xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

NVDAX - жергілікті валюталарға

1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден VND-ге
5,460,099.35
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден AUD-ге
A$317.4597
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден GBP-ге
157.6924
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден EUR-ге
178.4414
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден USD-ге
$207.49
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MYR-ге
RM869.3831
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TRY-ге
8,722.8796
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден JPY-ге
¥31,953.46
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ARS-ге
ARS$303,790.2588
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден RUB-ге
16,727.8438
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден INR-ге
18,408.5128
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден IDR-ге
Rp3,458,165.2834
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден PHP-ге
12,192.1124
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден EGP-ге
￡E.9,791.4531
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BRL-ге
R$1,112.1464
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден CAD-ге
C$290.486
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BDT-ге
25,322.0796
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден NGN-ге
299,839.6492
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден COP-ге
$801,118.89
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ZAR-ге
R.3,595.8017
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден UAH-ге
8,722.8796
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TZS-ге
T.Sh.509,802.93
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден VES-ге
Bs45,855.29
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден CLP-ге
$195,040.6
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден PKR-ге
Rs58,661.5728
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден KZT-ге
108,975.8229
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден THB-ге
฿6,739.2752
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TWD-ге
NT$6,413.5159
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден AED-ге
د.إ761.4883
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден CHF-ге
Fr165.992
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден HKD-ге
HK$1,612.1973
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден AMD-ге
֏79,375.2995
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MAD-ге
.د.م1,931.7319
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MXN-ге
$3,834.4152
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SAR-ге
ريال778.0875
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ETB-ге
Br31,667.1238
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден KES-ге
KSh26,795.2586
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден JOD-ге
د.أ147.11041
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден PLN-ге
765.6381
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден RON-ге
лв915.0309
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SEK-ге
kr1,967.0052
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BGN-ге
лв350.6581
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден HUF-ге
Ft69,884.7069
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден CZK-ге
4,386.3386
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден KWD-ге
د.ك63.69943
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ILS-ге
676.4174
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BOB-ге
Bs1,437.9057
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден AZN-ге
352.733
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TJS-ге
SM1,913.0578
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден GEL-ге
562.2979
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден AOA-ге
Kz189,141.6593
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BHD-ге
.د.ب78.22373
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BMD-ге
$207.49
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден DKK-ге
kr1,344.5352
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден HNL-ге
L5,454.9121
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MUR-ге
9,532.0906
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден NAD-ге
$3,589.577
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден NOK-ге
kr2,101.8737
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден NZD-ге
$363.1075
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден PAB-ге
B/.207.49
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден PGK-ге
K873.5329
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден QAR-ге
ر.ق757.3385
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден RSD-ге
дин.21,128.7067
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден UZS-ге
soʻm2,470,118.6524
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ALL-ге
L17,429.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ANG-ге
ƒ371.4071
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден AWG-ге
ƒ371.4071
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BBD-ге
$414.98
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BAM-ге
KM350.6581
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BIF-ге
Fr611,888.01
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BND-ге
$269.737
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BSD-ге
$207.49
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден JMD-ге
$33,297.9952
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден KHR-ге
833,292.2894
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден KMF-ге
Fr88,390.74
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден LAK-ге
4,510,652.0837
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден LKR-ге
රු63,162.0309
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MDL-ге
L3,510.7308
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MGA-ге
Ar934,638.705
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MOP-ге
P1,659.92
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MVR-ге
3,174.597
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MWK-ге
MK359,600.919
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден MZN-ге
MT13,258.611
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден NPR-ге
रु29,446.9808
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден PYG-ге
1,471,519.08
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден RWF-ге
Fr301,482.97
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SBD-ге
$1,707.6427
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SCR-ге
2,828.0887
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SRD-ге
$8,050.612
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SVC-ге
$1,813.4626
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден SZL-ге
L3,589.577
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TMT-ге
m726.215
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TND-ге
د.ت613.13295
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден TTD-ге
$1,404.7073
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден UGX-ге
Sh722,895.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден XAF-ге
Fr118,061.81
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден XCD-ге
$560.223
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден XOF-ге
Fr118,061.81
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден XPF-ге
Fr21,371.47
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BWP-ге
P2,784.5158
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден BZD-ге
$417.0549
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден CVE-ге
$19,863.0177
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден DJF-ге
Fr36,933.22
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден DOP-ге
$13,360.2811
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден DZD-ге
د.ج27,143.8418
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден FJD-ге
$471.0023
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден GNF-ге
Fr1,804,125.55
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден GTQ-ге
Q1,589.3734
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден GYD-ге
$43,398.6084
1 NVIDIA xStock(NVDAX)-ден ISK-ге
kr26,143.74

NVIDIA xStock Ресурс

NVIDIA xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми NVIDIA xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: NVIDIA xStock туралы басқа сұрақтар

NVIDIA xStock (NVDAX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NVDAX бағасы — 207.49 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NVDAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NVDAX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 207.49. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NVIDIA xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
NVDAX үшін нарықтық капитализация: $ 21.49M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NVDAX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NVDAX айналымдағы ұсынысы: 103.55K USD.
NVDAX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NVDAX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 211.55444406079573 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NVDAX бағасы қандай болды?
NVDAX 150.17117069595338 USD ATL бағасына жетті.
NVDAX үшін сауда көлемі қандай?
NVDAX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 62.80K USD.
Биыл NVDAX өседі ме?
NVDAX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NVDAX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:52:08 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

NVDAX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

NVDAX
NVDAX
USD
USD

1 NVDAX = 207.49 USD

NVDAX-мен саудалаңыз

NVDAX/USDT
$207.49
$207.49$207.49
+1.45%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,975.00
$105,975.00$105,975.00

-3.75%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,600.28
$3,600.28$3,600.28

-6.56%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.04
$167.04$167.04

-9.10%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9433
$0.9433$0.9433

-25.24%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$105,975.00
$105,975.00$105,975.00

-3.75%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,600.28
$3,600.28$3,600.28

-6.56%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.04
$167.04$167.04

-9.10%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3414
$2.3414$2.3414

-6.34%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$983.28
$983.28$983.28

-8.98%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0789
$0.0789$0.0789

+57.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05307
$0.05307$0.05307

+430.70%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.142439
$0.142439$0.142439

+120.44%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0789
$0.0789$0.0789

+57.80%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000763
$0.000000000763$0.000000000763

+75.40%

0G Логотип

0G

0G

$1.265
$1.265$1.265

+30.95%