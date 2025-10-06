NEET ағымдағы бағасы: 0.040399 USD. Нақты уақыттағы NEET-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEET баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!NEET ағымдағы бағасы: 0.040399 USD. Нақты уақыттағы NEET-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. NEET баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

NEET бағасы(NEET)

1 NEET-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.040399
+16.98%1D
USD
NEET (NEET) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-20 23:13:00 (UTC+8)

NEET (NEET) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0333
24 сағаттық төмен
$ 0.049026
24 сағаттық жоғары

$ 0.0333
$ 0.049026
--
--
+1.22%

+16.98%

+27.64%

+27.64%

NEET (NEET) нақты уақыттағы баға $ 0.040399. Соңғы 24 сағат ішінде NEET мен $ 0.0333 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.049026 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. NEET үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, NEET соңғы бір сағатта +1.22% өзгерді, 24 сағат ішінде +16.98%, ал соңғы 7 күнде +27.64% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

NEET (NEET) Нарықтық ақпарат

--
$ 88.44K
$ 88.44K$ 88.44K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

NEET нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 88.44K. NEET айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

NEET (NEET) Баға тарихы USD

NEET Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00586404+16.98%
30 күн$ +0.023844+144.02%
60 күн$ +0.021286+111.36%
90 күн$ +0.032783+430.44%
Бүгінгі NEET бағасының өзгеруі

Бүгін NEET өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.00586404 (+16.98%) өзгерісін тіркеді.

NEET 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.023844 (+144.02%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

NEET 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда NEET $ +0.021286 (+111.36%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

NEET 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.032783 (+430.44%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

NEET (NEET) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

NEET Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

NEET (NEET) деген не

NEET (Not in Employment, Education, or Training) was once a label for the disengaged. In crypto, it’s now rebellion: rejecting 9-to-5, mocking hustle culture, and embracing dark humor.Memes, nihilism, and degen trading as protest—NEET is the flex.

NEET MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен NEET инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін NEET стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін NEET біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің NEET сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

NEET Баға болжамы (USD)

NEET (NEET) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін NEET (NEET) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: NEET.

Қазір NEET баға болжамын тексеріңіз!

NEET (NEET) токеномикасы

NEET (NEET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. NEET токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады NEET (NEET)

NEET қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы NEET оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

NEET - жергілікті валюталарға

NEET Ресурс

NEET тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: NEET туралы басқа сұрақтар

NEET (NEET) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі NEET бағасы — 0.040399 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
NEET-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
NEET-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.040399. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
NEET үшін нарықтық капитализация қандай?
NEET үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
NEET үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
NEET айналымдағы ұсынысы: -- USD.
NEET үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
NEET барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) NEET бағасы қандай болды?
NEET -- USD ATL бағасына жетті.
NEET үшін сауда көлемі қандай?
NEET үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 88.44K USD.
Биыл NEET өседі ме?
NEET биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін NEET баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-20 23:13:00 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

