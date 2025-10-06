БиржаDEX+
Mavryk Network ағымдағы бағасы: 0.0251 USD. Нақты уақыттағы MVRK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MVRK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MVRK туралы толығырақ

MVRK Баға туралы ақпарат

MVRK деген не

MVRK Whitepaper

MVRK Ресми веб-сайт

MVRK Токеномикасы

MVRK Баға болжамы

MVRK Тарих

MVRK Сатып алу нұсқаулығы

MVRK фиатқа айырбастау

MVRK Спот

Mavryk Network Логотип

Mavryk Network бағасы(MVRK)

1 MVRK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0251
$0.0251$0.0251
+1.61%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:47:50 (UTC+8)

Mavryk Network (MVRK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0244
$ 0.0244$ 0.0244
24 сағаттық төмен
$ 0.026
$ 0.026$ 0.026
24 сағаттық жоғары

$ 0.0244
$ 0.0244$ 0.0244

$ 0.026
$ 0.026$ 0.026

--
----

--
----

-2.72%

+1.61%

-24.86%

-24.86%

Mavryk Network (MVRK) нақты уақыттағы баға $ 0.0251. Соңғы 24 сағат ішінде MVRK мен $ 0.0244 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.026 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MVRK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MVRK соңғы бір сағатта -2.72% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.61%, ал соңғы 7 күнде -24.86% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Mavryk Network (MVRK) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 3.41K
$ 3.41K$ 3.41K

$ 25.10M
$ 25.10M$ 25.10M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MAVRYK

Mavryk Network нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 3.41K. MVRK айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 25.10M.

Mavryk Network (MVRK) Баға тарихы USD

Mavryk Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.000398+1.61%
30 күн$ -0.0534-68.03%
60 күн$ +0.0001+0.40%
90 күн$ +0.0001+0.40%
Бүгінгі Mavryk Network бағасының өзгеруі

Бүгін MVRK өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.000398 (+1.61%) өзгерісін тіркеді.

Mavryk Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0534 (-68.03%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Mavryk Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MVRK $ +0.0001 (+0.40%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Mavryk Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0001 (+0.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Mavryk Network (MVRK) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Mavryk Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Mavryk Network (MVRK) деген не

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Mavryk Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MVRK стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Mavryk Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Mavryk Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Mavryk Network Баға болжамы (USD)

Mavryk Network (MVRK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Mavryk Network (MVRK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Mavryk Network.

Қазір Mavryk Network баға болжамын тексеріңіз!

Mavryk Network (MVRK) токеномикасы

Mavryk Network (MVRK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MVRK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Mavryk Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Mavryk Network Ресурс

Mavryk Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Mavryk Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Mavryk Network туралы басқа сұрақтар

Mavryk Network (MVRK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MVRK бағасы — 0.0251 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MVRK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MVRK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0251. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Mavryk Network үшін нарықтық капитализация қандай?
MVRK үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MVRK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MVRK айналымдағы ұсынысы: -- USD.
MVRK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MVRK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MVRK бағасы қандай болды?
MVRK -- USD ATL бағасына жетті.
MVRK үшін сауда көлемі қандай?
MVRK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 3.41K USD.
Биыл MVRK өседі ме?
MVRK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MVRK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:47:50 (UTC+8)

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

