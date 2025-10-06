БиржаDEX+
Metti Token ағымдағы бағасы: 32.27 USD. Нақты уақыттағы MTT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MTT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Metti Token Логотип

Metti Token бағасы(MTT)

1 MTT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$32.28
$32.28$32.28
-0.21%1D
USD
Metti Token (MTT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:47:18 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 32.02
$ 32.02$ 32.02
24 сағаттық төмен
$ 32.6
$ 32.6$ 32.6
24 сағаттық жоғары

$ 32.02
$ 32.02$ 32.02

$ 32.6
$ 32.6$ 32.6

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

+0.21%

-0.21%

-12.12%

-12.12%

Metti Token (MTT) нақты уақыттағы баға $ 32.27. Соңғы 24 сағат ішінде MTT мен $ 32.02 аралығында сауда жасалып, ал $ 32.6 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MTT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 159.13148291639322, ал ең төменгісі — $ 3.009680156954041.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MTT соңғы бір сағатта +0.21% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.21%, ал соңғы 7 күнде -12.12% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Metti Token (MTT) Нарықтық ақпарат

No.3752

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 252.17K
$ 252.17K$ 252.17K

$ 161.35M
$ 161.35M$ 161.35M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

Metti Token нарықтық капитализациясы $ 0.00, тәуліктік сауда көлемі $ 252.17K. MTT айналымдағы мөлшері 0.00, жалпы мөлшері 4998730. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 161.35M.

Metti Token (MTT) Баға тарихы USD

Metti Token Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0679-0.21%
30 күн$ -24.24-42.90%
60 күн$ -15.26-32.11%
90 күн$ -32.73-50.36%
Бүгінгі Metti Token бағасының өзгеруі

Бүгін MTT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0679 (-0.21%) өзгерісін тіркеді.

Metti Token 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -24.24 (-42.90%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Metti Token 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MTT $ -15.26 (-32.11%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Metti Token 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -32.73 (-50.36%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Metti Token (MTT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Metti Token Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Metti Token (MTT) деген не

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

Metti Token MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Metti Token инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MTT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Metti Token біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Metti Token сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Metti Token Баға болжамы (USD)

Metti Token (MTT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Metti Token (MTT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Metti Token.

Қазір Metti Token баға болжамын тексеріңіз!

Metti Token (MTT) токеномикасы

Metti Token (MTT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MTT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Metti Token (MTT)

Metti Token қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Metti Token оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Metti Token Ресурс

Metti Token тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Metti Token веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Metti Token туралы басқа сұрақтар

Metti Token (MTT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MTT бағасы — 32.27 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MTT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MTT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 32.27. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Metti Token үшін нарықтық капитализация қандай?
MTT үшін нарықтық капитализация: $ 0.00 USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MTT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MTT айналымдағы ұсынысы: 0.00 USD.
MTT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MTT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 159.13148291639322 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MTT бағасы қандай болды?
MTT 3.009680156954041 USD ATL бағасына жетті.
MTT үшін сауда көлемі қандай?
MTT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 252.17K USD.
Биыл MTT өседі ме?
MTT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MTT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:47:18 (UTC+8)

Metti Token (MTT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

