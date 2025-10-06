БиржаDEX+
MORI COIN ағымдағы бағасы: 0.02607 USD. Нақты уақыттағы MORI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MORI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!MORI COIN ағымдағы бағасы: 0.02607 USD. Нақты уақыттағы MORI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MORI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MORI туралы толығырақ

MORI Баға туралы ақпарат

MORI деген не

MORI Ресми веб-сайт

MORI Токеномикасы

MORI Баға болжамы

MORI Тарих

MORI Сатып алу нұсқаулығы

MORI фиатқа айырбастау

MORI Спот

MORI USDT-M фьючерстері

MORI COIN Логотип

MORI COIN бағасы(MORI)

1 MORI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02607
-9.22%1D
USD
MORI COIN (MORI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:45:51 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0257
24 сағаттық төмен
$ 0.02898
24 сағаттық жоғары

$ 0.0257
$ 0.02898
$ 0.20062000753120068
$ 0.02241657164171012
-2.44%

-9.22%

-24.37%

-24.37%

MORI COIN (MORI) нақты уақыттағы баға $ 0.02607. Соңғы 24 сағат ішінде MORI мен $ 0.0257 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02898 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MORI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.20062000753120068, ал ең төменгісі — $ 0.02241657164171012.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MORI соңғы бір сағатта -2.44% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.22%, ал соңғы 7 күнде -24.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

MORI COIN (MORI) Нарықтық ақпарат

No.775

$ 20.86M
$ 20.86M$ 20.86M

$ 177.46K
$ 177.46K$ 177.46K

$ 26.07M
$ 26.07M$ 26.07M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,998,186
80.00%

SOL

MORI COIN нарықтық капитализациясы $ 20.86M, тәуліктік сауда көлемі $ 177.46K. MORI айналымдағы мөлшері 800.01M, жалпы мөлшері 999998186. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 26.07M.

MORI COIN (MORI) Баға тарихы USD

MORI COIN Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0026478-9.22%
30 күн$ -0.01455-35.82%
60 күн$ -0.01889-42.02%
90 күн$ -0.04925-65.39%
Бүгінгі MORI COIN бағасының өзгеруі

Бүгін MORI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0026478 (-9.22%) өзгерісін тіркеді.

MORI COIN 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.01455 (-35.82%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

MORI COIN 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MORI $ -0.01889 (-42.02%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

MORI COIN 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.04925 (-65.39%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

MORI COIN (MORI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

MORI COIN Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

MORI COIN (MORI) деген не

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен MORI COIN инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MORI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін MORI COIN біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің MORI COIN сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

MORI COIN Баға болжамы (USD)

MORI COIN (MORI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін MORI COIN (MORI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: MORI COIN.

Қазір MORI COIN баға болжамын тексеріңіз!

MORI COIN (MORI) токеномикасы

MORI COIN (MORI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MORI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады MORI COIN (MORI)

MORI COIN қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы MORI COIN оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MORI - жергілікті валюталарға

1 MORI COIN(MORI)-ден VND-ге
686.03205
1 MORI COIN(MORI)-ден AUD-ге
A$0.0398871
1 MORI COIN(MORI)-ден GBP-ге
0.0198132
1 MORI COIN(MORI)-ден EUR-ге
0.0224202
1 MORI COIN(MORI)-ден USD-ге
$0.02607
1 MORI COIN(MORI)-ден MYR-ге
RM0.1092333
1 MORI COIN(MORI)-ден TRY-ге
1.0959828
1 MORI COIN(MORI)-ден JPY-ге
¥4.01478
1 MORI COIN(MORI)-ден ARS-ге
ARS$38.1696084
1 MORI COIN(MORI)-ден RUB-ге
2.1017634
1 MORI COIN(MORI)-ден INR-ге
2.3129304
1 MORI COIN(MORI)-ден IDR-ге
Rp434.4998262
1 MORI COIN(MORI)-ден PHP-ге
1.5318732
1 MORI COIN(MORI)-ден EGP-ге
￡E.1.2302433
1 MORI COIN(MORI)-ден BRL-ге
R$0.1397352
1 MORI COIN(MORI)-ден CAD-ге
C$0.036498
1 MORI COIN(MORI)-ден BDT-ге
3.1815828
1 MORI COIN(MORI)-ден NGN-ге
37.6732356
1 MORI COIN(MORI)-ден COP-ге
$100.65627
1 MORI COIN(MORI)-ден ZAR-ге
R.0.4517931
1 MORI COIN(MORI)-ден UAH-ге
1.0959828
1 MORI COIN(MORI)-ден TZS-ге
T.Sh.64.05399
1 MORI COIN(MORI)-ден VES-ге
Bs5.76147
1 MORI COIN(MORI)-ден CLP-ге
$24.5058
1 MORI COIN(MORI)-ден PKR-ге
Rs7.3705104
1 MORI COIN(MORI)-ден KZT-ге
13.6922247
1 MORI COIN(MORI)-ден THB-ге
฿0.8467536
1 MORI COIN(MORI)-ден TWD-ге
NT$0.8058237
1 MORI COIN(MORI)-ден AED-ге
د.إ0.0956769
1 MORI COIN(MORI)-ден CHF-ге
Fr0.020856
1 MORI COIN(MORI)-ден HKD-ге
HK$0.2025639
1 MORI COIN(MORI)-ден AMD-ге
֏9.9730785
1 MORI COIN(MORI)-ден MAD-ге
.د.م0.2427117
1 MORI COIN(MORI)-ден MXN-ге
$0.4817736
1 MORI COIN(MORI)-ден SAR-ге
ريال0.0977625
1 MORI COIN(MORI)-ден ETB-ге
Br3.9788034
1 MORI COIN(MORI)-ден KES-ге
KSh3.3666798
1 MORI COIN(MORI)-ден JOD-ге
د.أ0.01848363
1 MORI COIN(MORI)-ден PLN-ге
0.0961983
1 MORI COIN(MORI)-ден RON-ге
лв0.1149687
1 MORI COIN(MORI)-ден SEK-ге
kr0.2471436
1 MORI COIN(MORI)-ден BGN-ге
лв0.0440583
1 MORI COIN(MORI)-ден HUF-ге
Ft8.7806367
1 MORI COIN(MORI)-ден CZK-ге
0.5511198
1 MORI COIN(MORI)-ден KWD-ге
د.ك0.00800349
1 MORI COIN(MORI)-ден ILS-ге
0.0849882
1 MORI COIN(MORI)-ден BOB-ге
Bs0.1806651
1 MORI COIN(MORI)-ден AZN-ге
0.044319
1 MORI COIN(MORI)-ден TJS-ге
SM0.2403654
1 MORI COIN(MORI)-ден GEL-ге
0.0706497
1 MORI COIN(MORI)-ден AOA-ге
Kz23.7646299
1 MORI COIN(MORI)-ден BHD-ге
.د.ب0.00982839
1 MORI COIN(MORI)-ден BMD-ге
$0.02607
1 MORI COIN(MORI)-ден DKK-ге
kr0.1689336
1 MORI COIN(MORI)-ден HNL-ге
L0.6853803
1 MORI COIN(MORI)-ден MUR-ге
1.1976558
1 MORI COIN(MORI)-ден NAD-ге
$0.451011
1 MORI COIN(MORI)-ден NOK-ге
kr0.2640891
1 MORI COIN(MORI)-ден NZD-ге
$0.0456225
1 MORI COIN(MORI)-ден PAB-ге
B/.0.02607
1 MORI COIN(MORI)-ден PGK-ге
K0.1097547
1 MORI COIN(MORI)-ден QAR-ге
ر.ق0.0951555
1 MORI COIN(MORI)-ден RSD-ге
дин.2.6547081
1 MORI COIN(MORI)-ден UZS-ге
soʻm310.3570932
1 MORI COIN(MORI)-ден ALL-ге
L2.18988
1 MORI COIN(MORI)-ден ANG-ге
ƒ0.0466653
1 MORI COIN(MORI)-ден AWG-ге
ƒ0.0466653
1 MORI COIN(MORI)-ден BBD-ге
$0.05214
1 MORI COIN(MORI)-ден BAM-ге
KM0.0440583
1 MORI COIN(MORI)-ден BIF-ге
Fr76.88043
1 MORI COIN(MORI)-ден BND-ге
$0.033891
1 MORI COIN(MORI)-ден BSD-ге
$0.02607
1 MORI COIN(MORI)-ден JMD-ге
$4.1837136
1 MORI COIN(MORI)-ден KHR-ге
104.6986842
1 MORI COIN(MORI)-ден KMF-ге
Fr11.10582
1 MORI COIN(MORI)-ден LAK-ге
566.7391191
1 MORI COIN(MORI)-ден LKR-ге
රු7.9359687
1 MORI COIN(MORI)-ден MDL-ге
L0.4411044
1 MORI COIN(MORI)-ден MGA-ге
Ar117.432315
1 MORI COIN(MORI)-ден MOP-ге
P0.20856
1 MORI COIN(MORI)-ден MVR-ге
0.398871
1 MORI COIN(MORI)-ден MWK-ге
MK45.181917
1 MORI COIN(MORI)-ден MZN-ге
MT1.665873
1 MORI COIN(MORI)-ден NPR-ге
रु3.6998544
1 MORI COIN(MORI)-ден PYG-ге
184.88844
1 MORI COIN(MORI)-ден RWF-ге
Fr37.87971
1 MORI COIN(MORI)-ден SBD-ге
$0.2145561
1 MORI COIN(MORI)-ден SCR-ге
0.3568983
1 MORI COIN(MORI)-ден SRD-ге
$1.011516
1 MORI COIN(MORI)-ден SVC-ге
$0.2278518
1 MORI COIN(MORI)-ден SZL-ге
L0.451011
1 MORI COIN(MORI)-ден TMT-ге
m0.091245
1 MORI COIN(MORI)-ден TND-ге
د.ت0.07703685
1 MORI COIN(MORI)-ден TTD-ге
$0.1764939
1 MORI COIN(MORI)-ден UGX-ге
Sh90.82788
1 MORI COIN(MORI)-ден XAF-ге
Fr14.83383
1 MORI COIN(MORI)-ден XCD-ге
$0.070389
1 MORI COIN(MORI)-ден XOF-ге
Fr14.83383
1 MORI COIN(MORI)-ден XPF-ге
Fr2.68521
1 MORI COIN(MORI)-ден BWP-ге
P0.3498594
1 MORI COIN(MORI)-ден BZD-ге
$0.0524007
1 MORI COIN(MORI)-ден CVE-ге
$2.4956811
1 MORI COIN(MORI)-ден DJF-ге
Fr4.64046
1 MORI COIN(MORI)-ден DOP-ге
$1.6786473
1 MORI COIN(MORI)-ден DZD-ге
د.ج3.4104774
1 MORI COIN(MORI)-ден FJD-ге
$0.0591789
1 MORI COIN(MORI)-ден GNF-ге
Fr226.67865
1 MORI COIN(MORI)-ден GTQ-ге
Q0.1996962
1 MORI COIN(MORI)-ден GYD-ге
$5.4528012
1 MORI COIN(MORI)-ден ISK-ге
kr3.28482

MORI COIN Ресурс

MORI COIN тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми MORI COIN веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: MORI COIN туралы басқа сұрақтар

MORI COIN (MORI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MORI бағасы — 0.02607 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MORI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MORI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02607. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
MORI COIN үшін нарықтық капитализация қандай?
MORI үшін нарықтық капитализация: $ 20.86M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MORI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MORI айналымдағы ұсынысы: 800.01M USD.
MORI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MORI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.20062000753120068 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MORI бағасы қандай болды?
MORI 0.02241657164171012 USD ATL бағасына жетті.
MORI үшін сауда көлемі қандай?
MORI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 177.46K USD.
Биыл MORI өседі ме?
MORI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MORI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:45:51 (UTC+8)

MORI COIN (MORI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

MORI-ден USD-ге калькуляторы

Сома

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.02607 USD

MORI-мен саудалаңыз

MORI/USDT
$0.02607
-9.13%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

