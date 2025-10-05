Moonveil ағымдағы бағасы: 0.07002 USD. Нақты уақыттағы MORE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MORE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Moonveil ағымдағы бағасы: 0.07002 USD. Нақты уақыттағы MORE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MORE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Moonveil Логотип

Moonveil бағасы(MORE)

$0.07002
$0.07002$0.07002
-1.53%1D
Moonveil (MORE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:22:46 (UTC+8)

Moonveil (MORE) Баға ақпараты (USD)

Moonveil (MORE) нақты уақыттағы баға $ 0.07002. Соңғы 24 сағат ішінде MORE мен $ 0.06977 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.07144 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MORE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MORE соңғы бір сағатта +0.17% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.53%, ал соңғы 7 күнде -8.26% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Moonveil (MORE) Нарықтық ақпарат

Moonveil нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 56.58K. MORE айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 70.02M.

Moonveil (MORE) Баға тарихы USD

Moonveil Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001088-1.53%
30 күн$ -0.02504-26.35%
60 күн$ -0.03159-31.09%
90 күн$ +0.04376+166.64%
Бүгінгі Moonveil бағасының өзгеруі

Бүгін MORE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.001088 (-1.53%) өзгерісін тіркеді.

Moonveil 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.02504 (-26.35%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Moonveil 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MORE $ -0.03159 (-31.09%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Moonveil 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.04376 (+166.64%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Moonveil (MORE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Moonveil Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Moonveil (MORE) деген не

Moonveil is a full-stack Web3 gaming ecosystem combining original & third-party games, publishing, and L2 infrastructure. It anchors user identity on its native L2 while supporting multi-chain interoperability. With a product-first, utility-driven approach, Moonveil scales from real mid-core games, using modular infrastructure and liveops to empower a resilient, interoperable network.

Moonveil MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Moonveil инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MORE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Moonveil біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Moonveil сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Moonveil Баға болжамы (USD)

Moonveil (MORE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Moonveil (MORE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Moonveil.

Қазір Moonveil баға болжамын тексеріңіз!

Moonveil (MORE) токеномикасы

Moonveil (MORE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MORE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Moonveil (MORE)

Moonveil қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Moonveil оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MORE - жергілікті валюталарға

Moonveil Ресурс

Moonveil тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Moonveil веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Moonveil туралы басқа сұрақтар

Moonveil (MORE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MORE бағасы — 0.07002 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MORE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MORE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.07002. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Moonveil үшін нарықтық капитализация қандай?
MORE үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MORE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MORE айналымдағы ұсынысы: -- USD.
MORE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MORE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MORE бағасы қандай болды?
MORE -- USD ATL бағасына жетті.
MORE үшін сауда көлемі қандай?
MORE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 56.58K USD.
Биыл MORE өседі ме?
MORE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MORE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:22:46 (UTC+8)

Moonveil (MORE) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Соңғы жаңалықтар

Биткойн нарығының жаңартуы: BTC АҚШ$125,000-нан жоғары рекордтық деңгейге жетті

October 5, 2025

MEXC маржинді фьючерстердің қайтарымы: сауданы екі еселеу мүмкіндіктері мен қиындықтары

October 3, 2025

Ақылды сауда, нөлдік комиссиялар: MEXC-тің AI көмекші тапсырыстары ойын ережелерін қалай өзгертуде

October 3, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

