Minutes Networ ағымдағы бағасы: 0.1489 USD. Нақты уақыттағы MNTX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MNTX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Minutes Networ бағасы(MNTX)

1 MNTX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.1489
-0.86%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:44:33 (UTC+8)

Minutes Networ (MNTX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.1489
24 сағаттық төмен
$ 0.154
24 сағаттық жоғары

$ 0.1489
$ 0.154
$ 0.5035847309180984
$ 0.12356632139260672
0.00%

-0.86%

-17.37%

-17.37%

Minutes Networ (MNTX) нақты уақыттағы баға $ 0.1489. Соңғы 24 сағат ішінде MNTX мен $ 0.1489 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.154 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MNTX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.5035847309180984, ал ең төменгісі — $ 0.12356632139260672.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MNTX соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.86%, ал соңғы 7 күнде -17.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Minutes Networ (MNTX) Нарықтық ақпарат

No.1054

$ 11.57M
$ 11.57M$ 11.57M

$ 53.77
$ 53.77$ 53.77

$ 74.45M
$ 74.45M$ 74.45M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,758,075.02592564
79,758,075.02592564 79,758,075.02592564

15.53%

ETH

Minutes Networ нарықтық капитализациясы $ 11.57M, тәуліктік сауда көлемі $ 53.77. MNTX айналымдағы мөлшері 77.67M, жалпы мөлшері 79758075.02592564. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 74.45M.

Minutes Networ (MNTX) Баға тарихы USD

Minutes Networ Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001292-0.86%
30 күн$ -0.0558-27.26%
60 күн$ -0.1749-54.02%
90 күн$ -0.2173-59.34%
Бүгінгі Minutes Networ бағасының өзгеруі

Бүгін MNTX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.001292 (-0.86%) өзгерісін тіркеді.

Minutes Networ 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0558 (-27.26%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Minutes Networ 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда MNTX $ -0.1749 (-54.02%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Minutes Networ 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.2173 (-59.34%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Minutes Networ (MNTX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Minutes Networ Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Minutes Networ (MNTX) деген не

Minutes Network Token is transforming global telecoms. MNTx DePIN Nodes route voice traffic, cut costs & open access to a $250B industry.

Minutes Networ MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Minutes Networ инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін MNTX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Minutes Networ біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Minutes Networ сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Minutes Networ Баға болжамы (USD)

Minutes Networ (MNTX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Minutes Networ (MNTX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Minutes Networ.

Қазір Minutes Networ баға болжамын тексеріңіз!

Minutes Networ (MNTX) токеномикасы

Minutes Networ (MNTX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MNTX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Minutes Networ (MNTX)

Minutes Networ қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Minutes Networ оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

MNTX - жергілікті валюталарға

Minutes Networ Ресурс

Minutes Networ тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Minutes Networ веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Minutes Networ туралы басқа сұрақтар

Minutes Networ (MNTX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MNTX бағасы — 0.1489 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MNTX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MNTX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.1489. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Minutes Networ үшін нарықтық капитализация қандай?
MNTX үшін нарықтық капитализация: $ 11.57M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MNTX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MNTX айналымдағы ұсынысы: 77.67M USD.
MNTX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MNTX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.5035847309180984 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MNTX бағасы қандай болды?
MNTX 0.12356632139260672 USD ATL бағасына жетті.
MNTX үшін сауда көлемі қандай?
MNTX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 53.77 USD.
Биыл MNTX өседі ме?
MNTX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MNTX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:44:33 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

