Create a data value sharing platform through blockchain distributed storage technology and Jasmy's own data encryption technology.
Overview
JasmyCoin (JASMY) is an ERC-20 token on Ethereum with a maximum supply of 50 billion tokens. The project aims to power an IoT data platform, but as of August 2024, the ecosystem is not yet operational, and the token's primary utility is for payment, investment, and trading on exchanges.
Issuance Mechanism
- Total Supply: 50,000,000,000 JASMY (fixed, no inflation).
- Token Standard: ERC-20 on Ethereum.
Allocation Mechanism
The most recent and verifiable allocation (from project documentation and Medium posts) is as follows:
|Allocation Category
|Amount (JASMY)
|% of Max Supply
|Unlock/Distribution Details
|Ecosystem
|24,000,000,000
|48.00%
|Locked, distributed as business grows (instant unlock at allocation, but gradual use)
|Funds & Institutional Investors
|13,500,000,000
|27.00%
|Locked, distributed linearly/daily from Oct 2021 to Sep 2023
|Contributors & Communities
|10,000,000,000
|20.00%
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
|Incentive Fund
|2,500,000,000
|5.00%
|Cliff unlock, fully unlocked on Oct 1, 2023 if milestones achieved (details not disclosed)
Usage and Incentive Mechanism
- Planned Utility:
- Pay service fees on the Jasmy platform.
- Purchase access to data in Personal Data Lockers (PDLs).
- Medium of exchange for products/services on partner platforms.
- Current Utility (as of Aug 2024):
- No active platform utility; only used for payments, investment, and trading.
- No evidence of active staking, liquidity mining, or user rewards.
- No claims on capital, voting rights, or profit-sharing for holders.
Locking and Unlocking Mechanism
|Allocation Category
|Unlock Mechanism
|Unlock Schedule/Details
|Ecosystem
|Instant (locked for use)
|Tokens available from Oct 2021, distributed as business grows (no fixed schedule)
|Funds & Institutional Investors
|Linear (daily)
|Unlocked daily from Oct 2021 to Sep 2023
|Contributors & Communities
|Instant
|Fully unlocked at token genesis (Oct 2021)
|Incentive Fund
|Cliff
|Fully unlocked on Oct 1, 2023, if milestones achieved (milestones not publicly listed)
- Unlocking Timeframes:
- Most major unlocks completed by late 2023.
- As of August 2024, the vast majority of tokens are unlocked and in circulation.
Additional Notes
- Acquisition: JASMY can be purchased on major centralized and decentralized exchanges.
- Staking: Staking was announced for BEP-20 JASMY on BNB Smart Chain, but no evidence of an active program as of August 2024.
- Concentration: As of August 2024, the top 10 wallets hold ~35.89% of the supply, with some large exchange wallets among them.
Summary Table
|Category
|Amount (JASMY)
|% of Supply
|Unlock Mechanism
|Unlock Period/Status
|Ecosystem
|24,000,000,000
|48.00%
|Instant/Locked
|As business grows (since Oct 2021)
|Funds & Institutional Investors
|13,500,000,000
|27.00%
|Linear/Daily
|Oct 2021 – Sep 2023 (completed)
|Contributors & Communities
|10,000,000,000
|20.00%
|Instant
|Fully unlocked (Oct 2021)
|Incentive Fund
|2,500,000,000
|5.00%
|Cliff
|Fully unlocked (Oct 2023, if milestones met)
Limitations and Transparency
- There have been multiple versions of allocation plans in whitepapers and Medium posts; the above reflects the most recent and verifiable data.
- Some details, such as the specific milestones for the Incentive Fund unlock, have not been publicly disclosed.
- No evidence of ongoing or future scheduled unlocks as of August 2024.
In summary: JasmyCoin's token economics are characterized by a fixed supply, major unlocks completed by 2023, and a current lack of active platform utility or incentive mechanisms. Most tokens are now liquid, with a significant portion held by large wallets and exchanges.
Jasmy (JASMY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Jasmy (JASMY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын JASMY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша JASMY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз JASMY токеномикасын түсінген болсаңыз, JASMY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.
