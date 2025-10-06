БиржаDEX+
HOLO туралы толығырақ

HOLO Баға туралы ақпарат

HOLO деген не

HOLO Whitepaper

HOLO Ресми веб-сайт

HOLO Токеномикасы

HOLO Баға болжамы

HOLO Тарих

HOLO Сатып алу нұсқаулығы

HOLO фиатқа айырбастау

HOLO Спот

HOLO USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Holoworld AI Логотип

Holoworld AI бағасы(HOLO)

1 HOLO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.1162
-7.33%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:25:20 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.1144
24 сағаттық төмен
$ 0.1279
24 сағаттық жоғары

$ 0.1144
$ 0.1279
--
--
-0.52%

-7.33%

-26.12%

-26.12%

Holoworld AI (HOLO) нақты уақыттағы баға $ 0.116. Соңғы 24 сағат ішінде HOLO мен $ 0.1144 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.1279 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HOLO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HOLO соңғы бір сағатта -0.52% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.33%, ал соңғы 7 күнде -26.12% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Holoworld AI (HOLO) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 115.47K
$ 115.47K$ 115.47K

$ 237.57M
$ 237.57M$ 237.57M

--
----

2,048,000,000
2,048,000,000
BSC

Holoworld AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 115.47K. HOLO айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 2048000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 237.57M.

Holoworld AI (HOLO) Баға тарихы USD

Holoworld AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.009191-7.33%
30 күн$ -0.0978-45.75%
60 күн$ +0.066+132.00%
90 күн$ +0.066+132.00%
Бүгінгі Holoworld AI бағасының өзгеруі

Бүгін HOLO өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.009191 (-7.33%) өзгерісін тіркеді.

Holoworld AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0978 (-45.75%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Holoworld AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда HOLO $ +0.066 (+132.00%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Holoworld AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.066 (+132.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Holoworld AI (HOLO) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Holoworld AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Holoworld AI (HOLO) деген не

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Holoworld AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін HOLO стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Holoworld AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Holoworld AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Holoworld AI Баға болжамы (USD)

Holoworld AI (HOLO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Holoworld AI (HOLO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Holoworld AI.

Қазір Holoworld AI баға болжамын тексеріңіз!

Holoworld AI (HOLO) токеномикасы

Holoworld AI (HOLO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HOLO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Holoworld AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

HOLO - жергілікті валюталарға

1 Holoworld AI(HOLO)-ден VND-ге
3,052.54
1 Holoworld AI(HOLO)-ден AUD-ге
A$0.17748
1 Holoworld AI(HOLO)-ден GBP-ге
0.08816
1 Holoworld AI(HOLO)-ден EUR-ге
0.09976
1 Holoworld AI(HOLO)-ден USD-ге
$0.116
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MYR-ге
RM0.48604
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TRY-ге
4.87664
1 Holoworld AI(HOLO)-ден JPY-ге
¥17.864
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ARS-ге
ARS$169.3426
1 Holoworld AI(HOLO)-ден RUB-ге
9.37976
1 Holoworld AI(HOLO)-ден INR-ге
10.29268
1 Holoworld AI(HOLO)-ден IDR-ге
Rp1,933.33256
1 Holoworld AI(HOLO)-ден PHP-ге
6.81732
1 Holoworld AI(HOLO)-ден EGP-ге
￡E.5.47984
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BRL-ге
R$0.61944
1 Holoworld AI(HOLO)-ден CAD-ге
C$0.1624
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BDT-ге
14.15664
1 Holoworld AI(HOLO)-ден NGN-ге
167.62928
1 Holoworld AI(HOLO)-ден COP-ге
$447.876
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ZAR-ге
R.2.00912
1 Holoworld AI(HOLO)-ден UAH-ге
4.87664
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TZS-ге
T.Sh.285.012
1 Holoworld AI(HOLO)-ден VES-ге
Bs25.636
1 Holoworld AI(HOLO)-ден CLP-ге
$108.924
1 Holoworld AI(HOLO)-ден PKR-ге
Rs32.79552
1 Holoworld AI(HOLO)-ден KZT-ге
60.92436
1 Holoworld AI(HOLO)-ден THB-ге
฿3.7642
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TWD-ге
NT$3.58324
1 Holoworld AI(HOLO)-ден AED-ге
د.إ0.42572
1 Holoworld AI(HOLO)-ден CHF-ге
Fr0.0928
1 Holoworld AI(HOLO)-ден HKD-ге
HK$0.90132
1 Holoworld AI(HOLO)-ден AMD-ге
֏44.3758
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MAD-ге
.د.م1.07996
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MXN-ге
$2.14368
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SAR-ге
ريال0.435
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ETB-ге
Br17.70392
1 Holoworld AI(HOLO)-ден KES-ге
KSh14.98024
1 Holoworld AI(HOLO)-ден JOD-ге
د.أ0.082244
1 Holoworld AI(HOLO)-ден PLN-ге
0.42804
1 Holoworld AI(HOLO)-ден RON-ге
лв0.51156
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SEK-ге
kr1.09852
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BGN-ге
лв0.19604
1 Holoworld AI(HOLO)-ден HUF-ге
Ft39.00384
1 Holoworld AI(HOLO)-ден CZK-ге
2.44992
1 Holoworld AI(HOLO)-ден KWD-ге
د.ك0.035612
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ILS-ге
0.377
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BOB-ге
Bs0.80388
1 Holoworld AI(HOLO)-ден AZN-ге
0.1972
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TJS-ге
SM1.06952
1 Holoworld AI(HOLO)-ден GEL-ге
0.31436
1 Holoworld AI(HOLO)-ден AOA-ге
Kz105.74212
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BHD-ге
.د.ب0.043732
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BMD-ге
$0.116
1 Holoworld AI(HOLO)-ден DKK-ге
kr0.75168
1 Holoworld AI(HOLO)-ден HNL-ге
L3.04964
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MUR-ге
5.32904
1 Holoworld AI(HOLO)-ден NAD-ге
$2.0068
1 Holoworld AI(HOLO)-ден NOK-ге
kr1.17392
1 Holoworld AI(HOLO)-ден NZD-ге
$0.203
1 Holoworld AI(HOLO)-ден PAB-ге
B/.0.116
1 Holoworld AI(HOLO)-ден PGK-ге
K0.48836
1 Holoworld AI(HOLO)-ден QAR-ге
ر.ق0.4234
1 Holoworld AI(HOLO)-ден RSD-ге
дин.11.80416
1 Holoworld AI(HOLO)-ден UZS-ге
soʻm1,380.95216
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ALL-ге
L9.744
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ANG-ге
ƒ0.20764
1 Holoworld AI(HOLO)-ден AWG-ге
ƒ0.20764
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BBD-ге
$0.232
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BAM-ге
KM0.19604
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BIF-ге
Fr342.084
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BND-ге
$0.1508
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BSD-ге
$0.116
1 Holoworld AI(HOLO)-ден JMD-ге
$18.61568
1 Holoworld AI(HOLO)-ден KHR-ге
465.86296
1 Holoworld AI(HOLO)-ден KMF-ге
Fr49.416
1 Holoworld AI(HOLO)-ден LAK-ге
2,521.73908
1 Holoworld AI(HOLO)-ден LKR-ге
රු35.31156
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MDL-ге
L1.96272
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MGA-ге
Ar522.522
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MOP-ге
P0.928
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MVR-ге
1.7748
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MWK-ге
MK201.0396
1 Holoworld AI(HOLO)-ден MZN-ге
MT7.4124
1 Holoworld AI(HOLO)-ден NPR-ге
रु16.46272
1 Holoworld AI(HOLO)-ден PYG-ге
822.672
1 Holoworld AI(HOLO)-ден RWF-ге
Fr168.548
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SBD-ге
$0.95468
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SCR-ге
1.58804
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SRD-ге
$4.5008
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SVC-ге
$1.01384
1 Holoworld AI(HOLO)-ден SZL-ге
L2.0068
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TMT-ге
m0.406
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TND-ге
د.ت0.34278
1 Holoworld AI(HOLO)-ден TTD-ге
$0.78532
1 Holoworld AI(HOLO)-ден UGX-ге
Sh404.144
1 Holoworld AI(HOLO)-ден XAF-ге
Fr66.004
1 Holoworld AI(HOLO)-ден XCD-ге
$0.3132
1 Holoworld AI(HOLO)-ден XOF-ге
Fr66.004
1 Holoworld AI(HOLO)-ден XPF-ге
Fr11.948
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BWP-ге
P1.55672
1 Holoworld AI(HOLO)-ден BZD-ге
$0.23316
1 Holoworld AI(HOLO)-ден CVE-ге
$11.10468
1 Holoworld AI(HOLO)-ден DJF-ге
Fr20.648
1 Holoworld AI(HOLO)-ден DOP-ге
$7.46924
1 Holoworld AI(HOLO)-ден DZD-ге
د.ج15.15888
1 Holoworld AI(HOLO)-ден FJD-ге
$0.26332
1 Holoworld AI(HOLO)-ден GNF-ге
Fr1,008.62
1 Holoworld AI(HOLO)-ден GTQ-ге
Q0.88856
1 Holoworld AI(HOLO)-ден GYD-ге
$24.26256
1 Holoworld AI(HOLO)-ден ISK-ге
kr14.616

Holoworld AI Ресурс

Holoworld AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Holoworld AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Holoworld AI туралы басқа сұрақтар

Holoworld AI (HOLO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HOLO бағасы — 0.116 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HOLO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HOLO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.116. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Holoworld AI үшін нарықтық капитализация қандай?
HOLO үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HOLO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HOLO айналымдағы ұсынысы: -- USD.
HOLO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HOLO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HOLO бағасы қандай болды?
HOLO -- USD ATL бағасына жетті.
HOLO үшін сауда көлемі қандай?
HOLO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 115.47K USD.
Биыл HOLO өседі ме?
HOLO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HOLO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:25:20 (UTC+8)

Holoworld AI (HOLO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

HOLO-ден USD-ге калькуляторы

Сома

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.116 USD

HOLO-мен саудалаңыз

HOLO/USDC
$0.116
-7.27%
HOLO/USDT
$0.1162
-6.95%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

