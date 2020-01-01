Helium Network Token (HNT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Helium Network Token (HNT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Helium Network Token (HNT) туралы ақпарат

Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world.

Ресми веб-сайт:
https://www.helium.com/
Whitepaper:
http://docs.helium.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux

Helium Network Token (HNT) токеномикасы мен бағасын талдау

Helium Network Token (HNT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 427.04M
$ 427.04M$ 427.04M
Жалпы қамтуы:
$ 186.07M
$ 186.07M$ 186.07M
Айналымдағы қамту:
$ 186.07M
$ 186.07M$ 186.07M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 511.79M
$ 511.79M$ 511.79M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 10.582
$ 10.582$ 10.582
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.253390913127
$ 0.253390913127$ 0.253390913127
Қазіргі баға:
$ 2.295
$ 2.295$ 2.295

Helium Network Token (HNT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Helium Network Token (HNT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HNT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HNT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HNT токеномикасын түсінген болсаңыз, HNT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай HNT сатып алуға болады

Портфеліңізге Helium Network Token (HNT) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы HNT сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Helium Network Token (HNT) бағасының тарихы

HNT бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

HNT бағасының болжамы

HNT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HNT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

